Fagorganiserte og deira organisasjonar har skulda?

DEBATT: Det var med undring eg las innlegget til Erik Astad i Aftenbladet 11. mai. Etter hans syn er det fagorganisasjonane/dei fagorganiserte som har det meste av skulda til manglar innan skulen.

«Etter mitt syn har skulen to viktige oppgåver saman med foreldra: Gi kunnskap innan danning og utdanning», skriv Ola Helgeland.

Ola Helgeland Lærar/sosiallærar, Hafrsfjord

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg starta som lærar i 1968, og held fram i omkring 40 år. Dei to første åra på ungdomstrinnet, og resten av tida på barnetrinnet. I alle åra var eg organisert i ein fagorganisasjon. Eg var tillitsvald i nokre år, men det var då skulen hadde lærarråd. Eg opplevde ikkje alt det negative som står i innlegget om dei fagorganiserte. Det einaste eg er samd med Eirik Astad i er overskrifta på artikkelen: «Få de ufaglærte ut av skolen, og hev lærernes status og lønn!»

Når Astad hadde problem med fagorganisasjonar, kan det vera leiarstilen hans. Han skriv: «Kvalitet og effektiv læring var i alle fall aldri noe tema i mine møter med de fagorganiserte.» For meg ser det ut som at Astad ser på skulen som ein fabrikk. Men skulen er ein institusjon som ikkje skal produsera «effektiv læring», men gi eitt godt fellesskap der læring føregår.

Det er ikkje verken fagorganisasjonar eller dei fagorganiserte som er skulda i alt det negative Astad skriv om.

Astad legg og skulda på fagorganisasjonar/fagorganiserte når politikarane er «overivrige i å skulle reformere skolen og frata skolen myndighet til å styre selv». Han skriv også: «Fagforeningene i skolen har vært i et mørkt rom i 50 år og blendet av at de representerer så mange».

Eg undrar meg om han sjølv har røynsle som fagorganisert, eller om han er ein av dei som mislikar at arbeidskarar organiserer seg? For meg ser det ut til at han meiner at han som rektor skulle hatt all makt.

Etter mitt syn har skulen to viktige oppgåver saman med foreldra: Gi kunnskap innan danning og utdanning. Danning er visdom, utdanning er viten. Eitt kinesisk ordtak seier at visdom er meir enn gull, viten meir enn sølv.