Venstre vil gi mer til de som trenger det mest

DEBATT: Fattigdommen stiger, og matkøene blir lengre. Derfor foreslår Venstre et krafttak for folks økonomi.

Vi kan ikke akseptere at folk fryser i sine egne hjem, eller legger seg sultne om kvelden. Venstre har prioritert et krafttak for de som trenger det mest, i vårt forslag til statsbudsjett for neste år.

Mette Vabø Ordførerkandidat Stavanger Venstre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jula er her. Mange gleder seg til høytid med mennesker man er glad i, gaveåpning og god mat. For andre – og flere enn før – er det vanskelige tider. Mange går en tøff jul i møte.

Vi ser en prisvekst uten like. I oktober steg matvareprisene med 13,1 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. På toppen kommer økte strømpriser, boutgifter og høyere renter. Det kjenner mange på kroppen. I år må hele 1 av 4 nordmenn be familie og venner om penger for å klare seg. Mange har verken råd til julegaver eller julemat.

Skatt på barnetrygden

Vi kan ikke akseptere at folk fryser i sine egne hjem, eller legger seg sultne om kvelden. Derfor har Venstre prioritert et krafttak for de som trenger det mest, i vårt forslag til statsbudsjett for neste år.

Først og fremst øker vi barnetrygden kraftig, samtidig som vi skattlegger den, slik at de som har lite får mye mer enn i dag. Det er både sosialt og rettferdig. Når om lag 115 000 barn har fattige foreldre i Norge, må vi tenke nytt om hvordan vi kan bøte på problemet. Men en skattlegging av barnetrygden vil ikke bare være et løft for de med aller dårligst råd, også folk med gjennomsnittlige inntekter vil få mer penger utbetalt hver måned.

Med Venstres budsjettforslag vil en tobarnsmor som tjener 400 000 kroner få 9300 kroner mer i året. Det vil utgjøre en stor forskjell for mange barnefamilier. En annen endring vi mener alle vil tjene på, er å øke personfradraget enda mer enn det regjeringen foreslår.

Studenter sliter også

Det er ikke bare etablerte familier og godt voksne som sliter økonomisk. Studenter er en lavinntektsgruppe som på grunn av prisøkningene det siste året også har mindre penger. Det er bra at SV har fått regjeringen med på å øke studiestøtten, selv om den kunne vært løftet enda mer. Dessverre er de samtidig med på å øke kostnadene for studenter som studerer i utlandet og gravlegge gratisprinsippet i høyere utdanning. Nå må utenlandsstudenter begynne å betale for å studere i Norge. Det er innovervendt og usolidarisk – og et løftebrudd.

Venstre har også bidratt til å løfte menneskers privatøkonomi i mindretallspartienes alternative budsjett her i Stavanger. Vi har satt av 50 millioner kroner til ekstraordinære utgifter til livsopphold. Vi har også kuttet egenandelen for minstepensjonister, unge med rusproblemer og psykisk utviklingshemmede. Samtidig kutter vi i eiendomsskatten og tilbyr de som ønsker det muligheten til å spare på vannavgiften ved å leie vannmåler gratis. Dette viser igjen i lommeboken til veldig mange av innbyggere, spesielt de som trenger det mest. Dessverre ser vi ikke samme typen satsing fra posisjonen.