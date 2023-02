Birkedal, Sandnes er allerede en kultur­by!

Kristoffer Birkedal har et velformulert innlegg hvor han klargjør at Frp ikke skal prioritere kultur. Men Sandnes er allerede en kulturby, med et yrende restaurantliv, spennende musikkartister, gode forfattere og flere supre tilbud til barn og unge. Og nå også en TV-serie som gjør suksess.

Håvard Tonning Austvoll Medlem Utvalg for oppvekst i Sandnes, Sp

Så kulturby er vi, spørsmålet er hvordan vi kan gjøre den bedre?

Birkedal lister opp kommunale tjenester, nye skoler, idrettshall som viktige.

For Senterpartiet i Sandnes er det lett å si seg enig i det. For Sp ønsker å prioritere det viktigste først, helse og oppvekst. Det betyr ikke at vi ikke kan ha visjoner om hva Sandnes kan bli de neste årene.

SP var med på dette framlegget om kulturkvartalet. Hovedpoenget vårt med tekstforslaget var at Kinokino som er et praktfullt kommunalt eid bygg burde blitt benyttet mer. Vi må få til liv og røre fra morgen til kveld hele uken. Ungdommene må få en plass her, filmmiljøet burde styrkes sammen med kunst- og konsertscener for musikkmiljøet. Åpen kulturbarnehage kunne også vært her. Mulighetene er mange.

Sp savner at dette potensialet er tilstrekkelig belyst i arbeidet som nå er presentert, men håper at det arbeides videre med dette. Vi må tenke sambruk, silotenkning må skrotes. Det er også et viktig poeng at L54 ikke er eid av kommunen og forutsetter fortsatte leiekostnader. Ved å utnytte Kinokino bedre kunne vi i tillegg til synergieffekter og sambruk, spart noen kommunale kroner i leiekostnader, som vi så kunne brukt til skoler og bedre offentlige tjenester.