Manglende kunn­skap om støy fra vind­turbiner

DEBATT: I et innlegg lørdag bagatelliserer Per Thorvik de alvorlige helse­problemene som støy fra vindkraftverk kan medføre.

Bjarne Jensen Nestleder, Motvind Tysvær

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Støy er et samfunnsproblem og kan medføre alvorlige helseproblemer for mange, og selvfølgelig også for de som blir utsatt for vindturbinstøy. Rundt Vardafjell vindkraftverk i Sandnes og Tysvær vindkraftverk har mange fått store helseproblemer etter at vindturbinene ble installert for 1–2 år siden.

Noen utdrag fra naboer: «For første gang i hele mitt liv har jeg lyst til å flytte.» «Opplever hjemplassen som ødelagt.» «Det støyer i alle rom i huset.» «Denne helga reiser vi bort for å få sove.» «Har hatt konstant migrene i over tre uker.» «Høres ut som et helikopter som lander i stua.» «Blir trøtt og uopplagt på jobb.» «Plager i bihulene.»

Konsekvenser

Tysvær kommune påla konsesjonær å gjennomføre en helse­konsekvens­utreding (HKU). Her står det om infralyd:

«Lyder under 50 Hz oppfattes generelt som «vibrasjoner», og opplevelse av infralyd beskrives gjerne som lavfrekvente lydsymptomer: følelse av trykk i øret, trykk i brystet, trykk eller irritasjon i bihulene, generelt trykk, vibrasjoner i kroppen.»

Det er ikke bare støyen som påvirkere naboene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver selv: «Med nabovirkninger menes virkninger for naboer knyttet til synlighet, støy, skyggekast og lysmerking for luftfart, og hvordan dette igjen kan påvirke eiendomspriser og folkehelse». I tillegg kommer risikoen for iskast hele vinteren og rasert natur som medfører økosorg samt forurensingen med mikroplast (avskalling fra turbinvingene).

NVE innrømmer nå at det er støyplager minst 2 km fra vindturbinene, mot tidligere antatt ca. 800 m, og skriver: «NVE og Miljødirektoratet mener det er viktig å høste erfaringer fra norske vindkraftverk for å avklare hvordan vi kan måle og verifisere spesielle lydbilder og hvilken betydning, slitasje, variert terreng, lavfrekvent støy, tonalitet og ising har for støynivå og støyutbredelse. Det kan være behov for et større forskningsprosjekt med mål om å avklare årsaker til unaturlig variasjon i lydstyrke og støy i ’typisk norsk topografi’.»

Likevel har NVE ikke noe krav til at utbygger skal gjennomføre vurderinger av de totale helsekonsekvensene før NVE tildeler konsesjon til vindkraftverk. Heller ikke har de krav til at det gjennomføres etterundersøkelser når vindkraftverket først er bygd, selv om de sier det er stort behov for kunnskap!

Ulik praksis

I Nordsjøen er nå de første Hywind-havvindturbinene installert, og her har Miljødirektoratet pålagt utbygger å gjennomføre systematiske støymålinger under vann, både nær turbinene og på stor avstand, for å vurdere konsekvensene for livet i havet.

Det er derfor alvorlig når NVE ikke har tilsvarende krav på land.

Motvind Tysvær krever derfor: