Bomringen er utspekulert på den måten at det gjelder å tyne visse beboere for minst to bompasseringer for en tur til byen, og den er urettferdig fordi at de som f.eks. bor på Tasta, kan kjøre sju kilometer, helt til Hinna, uten å betale bomavgift, mens andre må betale to ganger for å kjøre en mye mindre distanse. 100 meter kan utløse en bomavgift for de mest uheldige.

Klagd med rette

De i Hundvåg bydel har med rette klagd på at de må betale bomavgift begge veier når de skal til byen. Men det blir jo akkurat likt for de som bor på Gausel/Forus, eller de som bor i Sandnes bomring.

Vi hører til Hinna bydel. Skal vi en tur til Hinna, kan vi kjøre gratis til Hinna, men blir fanget opp av bommen når vi skal tilbake. Skal vi en tur til Stavanger/byen, må vi betale inn til byen, og når vi kommer tilbake til Gausel/Forus. Altså to ganger, akkurat som de i Hundvåg bydel.

Det samme skjer for de som kommer fra Sandnes. Først skal de betale inn i Forus bomområde, så i Stavanger bomområde. Når de kommer tilbake til Sandnes, må de betale for å komme inn i Sandnes igjen. Det kan fort bli tre bomavgifter for en Stavanger-tur hvis en tar en stopp på Forus og i Hillevåg! En tur til byen skjer ikke innenfor en time som ordningen bare vil telle for en passering.

Dette kommer det til å bli rabalder av! Hva vil skje med Stavanger og Sandnes sentrum når folk kan kjøre til kjøpesenter innenfor deres egen bomring og handle? Jeg syns virkelig synd på foreldre med barn som kommer til å få svi skikkelig nå.

Hva vil skje med næringslivet i regionen og med handlemønstre? Det får vi svar på om to år. Da kan det være for seint å rette opp i misæren.

Flest i Stavanger

Men så kan en kanskje si: En har fått det som visse partier hele tida har sagt ville komme, og flertallet av våre stemmer har gått til disse partiene. Dessverre har det ikke blitt foretatt en konsekvensanalyse av hva som kan skje når denne bomringen blir innført neste år.

Det er blitt skikkelig galt i et av verdens rikeste land, som har bomstasjoner på nesten hvert hjørne over hele landet, og flest i Stavanger.