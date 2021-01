NHO og Næringsforeningen strør sand i maskineriet

DEBATT: Det er veldig trist å se viktige institusjoner som NHO Rogaland og Næringsforeningen i Stavanger oppkonstruere en koronasplittelse som ikke finnes.

«Det rett og slett usmakelig å brygge opp til regional konflikt bare fordi en kommune velger å holde treningssenter og ølkraner stengt noen få dager lenger enn de kommunene med lite eller ingen smitte», skriver Pål Morten Borgli. Foto: Rune Vandvik

Pål Morten Borgli Varaordfører i Sandnes (Frp)

I denne uvirkelige perioden verden står i er det mye informasjon som innbyggere og næringsliv må ta inn over seg, og da er det viktig å ha gode medier og andre informasjonskanaler. I vår region har vi også klart det vi er gode på når det stormer, nemlig samarbeid. Så kom elefanten inn i rommet!

Vil gi skryt

Jeg vil starte med å gi skryt til alle de bedrifter som har tatt kontakt for å meddele oss folkevalgte viktige innspill, som vi kan ta opp i de fora der viktige avgjørelser blir tatt. Jeg vil også rette en takk til de økonomer som har svart på mine spørsmål om hva næringslivet trenger aller mest i denne pandemien. For jeg som folkevalgt er ikke nødvendigvis opptatt av å gjøre de upopulære beslutningene som noen oppfordrer til, men jeg ønsker faktisk å gjøre de riktige beslutningene.

Vi har heldigvis veldig mange bedrifter som så muligheter og fikk et godt 2020, men det er også mange som har fått kjenne på nedstenging, raske endringer og tiltakspakker som ikke treffer. Vi må også som folkevalgte se muligheter samtidig som vi alle må følge situasjonen rundt covid -19 på alvor.

Veldig trist

Vi har hatt både nasjonale og lokale forskrifter som må følges av oss alle, men de aller fleste har et ønske om en så normal hverdag som mulig. Vi har i alle år hatt et godt samarbeid om veldig mye på tvers av kommunegrenser i Rogaland og Nord-Jæren, og det må vi fortsette å dyrke. Da er det veldig trist å se viktige institusjoner som NHO Rogaland og Næringsforeningen i Stavanger oppkonstruere en koronasplittelse som ikke finnes.

Jeg har alltid oppfattet dette som kunnskapsrike interesseorganisasjoner som jobbet for næringsliv, rammebetingelser og samhold på viktige områder i vår region, men nå ser vi dessverre at det er kommunestruktur som er det største problemet i dette fantastiske fylke vårt. Det er ikke lenger så viktig med næringspolitiske saker som areal, skattetrykk, avgifter, planer, økonomi, samferdsel og alle de tingene vi tidligere jobbet sammen med NHO og Næringsforeningen om.

Skape splid og ny debatt

Nå er det duket for å sette i gang hæren som kan skape litt splid og ny debatt om kommunegrenser. Den gjorde folk seg ferdige med for få år siden, og nå må vi se fremover å dyrke det vi er best på. Jeg blir veldig skuffet over Harald Minge som lurer på om man må ha et hefte med oss når vi krysser grensene her på Nord-Jæren, og selvsagt trenger man ikke det i vår teknologiske verden.

Det er heller ikke noe problem om Stavanger velger å gå i utakt med de 22 andre kommunene i Rogaland, og det er da ingen problem om Kilden og Kvadrat har forskjellige åpningstider. Det har heller aldri vært noe problem for NHO, meg kjent, at Stavanger har piggdekkavgift stikk motsatt av oss andre. Og næringsforeningen har aldri nevnt at man må få en brosjyre om eiendomsskatten i Stavanger når man passerer grensen for å ta en bedre middag i fjåge Vågen.

Tåle ulike syn

Så derfor er det rett og slett usmakelig å brygge opp til regional konflikt bare fordi en kommune velger å holde treningssenter og ølkraner stengt noen få dager lenger enn de kommunene med lite eller ingen smitte. Vi må bygge opp om samarbeid i regionen om de store viktige sakene der vi må stå samlet så får vi heller tåle ulike syn i et moderne samfunn uten å starte en ny splittende kommunestruktur debatt.

Vi er altså 23 kommuner i Rogaland, og én eneste kommune har valgt å holde litt lenger på en forskrift, og det er uproblematisk for oss andre 22 kommuner. Når NHO Rogaland plutselig ønsker å holde lukkede dører fremfor aktivitet, er det noe annen lyd enn andre vi snakker med i NHO sentralt.

Men ok vi må respektere andres syn. Men denne utakten minner meg om rekruttskolen der vi var rundt 40 i en tropp, og det var én fra Jæren som til stadighet var i utakt. Vi trente til parade for kongen og sersjanten ble irritert og sa NÅ xxx må du lære å gå i takt med de andre. Da kom svaret: Æææg? Det æ dei andre å slide …