Kan Storhaug også få litt glede av erfaringene?

Nils Kristian Solberg Stavanger

DEBATT: For noen dager siden kom det fram i reportasjer i Aftenbladet at Høyre i Stavanger ville beholde den ytterste delen av Siriskjer som park.

De vil la det bli et sammenhengende grøntområde fra brannstasjonen innerst i Breivik og ut til sjøkanten, istedenfor å bygge ei høyblokk lengst ute ved fjorden. Høyre sier at det vil være bra med mer grøntareal i området, en erkjennelse av at det kanskje har vært vanskelig å forestille seg hvor tett dette området er tenkt bygd ut.

Som naturlig er, blir det lettere å se helheten når planene nærmer seg fullføring. Ære være de politikerne som offentlig vil si det og som vil handle mens det fortsatt er tid. Kort tid etter kommer lederen for flertallspartiene i Utvalg for by- og samfunnsutvikling med klar melding. Han «slakter» Høyre som kan skifte mening så kort tid etter at vedtaket om utbygging ble gjort. Men det må da være utelukkende positivt at man kan lære av feil før det er for seint.

I alle fall skal Hillevåg bydel få glede av lærdommen: «En stor feil man gjorde på Storhaug var at man glemte å sette av tomter til fellesfunksjoner som skole, barnehage og møteplasser. Det skal vi lære av i Hillevåg», sier nestlederen i Utvalg for by- og samfunnsutvikling til Aftenbladet 23. april. Ingen skam å snu. Alle er enige om at det er fine prosjekter på gang i Breivik- og Siriskjer-området, men veldig mange er bekymret for at det blir litt for lite plass til menneskene som skal bo i og bruke området.

Vi husker godt den heftige striden rundt vedtaket om brannstasjonen, der svært mange ga uttrykk for at det samlede trykket på bydelen kunne bli i største laget. Kanskje kunne Storhaug også få litt glede av erfaringene som nå kommer Hillevåg til gode?