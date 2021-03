Utdatert barnehagepropaganda fra SV

DEBATT: Frp unner arbeidstakere og velferdsgründere å tjene penger.

«Private barnehager leverer bedre kvalitet og bruker mindre av skattebetalernes penger, samt hadde i 2018 minst 96 posent av ansatte på vanlige tariffavtaler», skriver Kristoffer Sivertsen. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Kristoffer Sivertsen 5. kandidat til Stortinget for Frp og fraksjonsleder i Utvalg for oppvekst i Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Eirik Faret Sakariassen fra SV skriver 18. mars i Aftenbladet om hvordan det er galt å tjene penger. Han glemmer at de ansatte som jobber på sykehjem og i barnehager profiterer på å levere velferd i sin arbeidshverdag hver gang de hever lønnen sin og at foreldre i år som i fjor er mest fornøyde med private barnehager.

Mange ansatte i private barnehager føler på en større trygghet for sin arbeidsplass fordi de er på trygg avstand fra vilkårlige og politisk styrte nedleggingsprosesser fra kommunen.

Frp unner arbeidstakere og velferdsgründere å tjene penger. Det skal lønne seg å gjøre en forskjell – særlig når en lidenskap for å bedre andre menneskers oppvekstsvilkår eller alderdom. Vi heier på de som skaper og jobber og som tør å satse – uten de blir det færre, ikke flere jobber.

Må levere kvalitet

Det Sakariassen glemmer er at private barnehager og sykehjem må levere kvalitet for å bli valgt av foreldre og brukere. De må hele tiden forbedre seg og være konkurransedyktige. Fordi de nettopp er et tilbud som kan velges bort hvis man ikke er fornøyde med dem – og dette er nettopp kjernen i problemet med SVs tankesett om at en innbygger uansett skal ta til takke med og være fornøyd med det som de får fra det offentlige. Man kan ikke velge selv.

Private barnehager leverer bedre kvalitet og bruker mindre av skattebetalernes penger, samt hadde i 2018 minst 96 prosent av ansatte på vanlige tariffavtaler. Kommuner klarer ikke å oppnå en minst like god kvalitet på tross av økt pengebruk. Det er fordi spesialister som private barnehager har bedre muligheter til å bli best fremfor monstergeneralisten som kommunene i realiteten er med alle sine driftsområder.

Større trygghet

Sakariassen glemmer også at mange ansatte i private barnehager føler på en større trygghet for sin arbeidsplass fordi de er på trygg avstand fra vilkårlige og politisk styrte nedleggingsprosesser fra kommunen. Det samme gjelder foreldre som har barn i private barnehager og som slipper å bekymre seg for den årlige dimensjoneringssaken som Utvalg for oppvekst og utdanning behandler.