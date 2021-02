Mine uttalelser gjaldt bare i Parkinson-sammenheng

DEBATT: Jeg ble i Aftenbladet 6. februar sitert på noen uttalelser jeg ble bedt om å komme med som leder av Rogaland Parkinsonforening i forbindelse med at det i det siste er blitt satt en del søkelys på bruk av cannabis i medisinsk øyemed.

Foto: Pål Christensen

Asbjørn Halvorsen Leder, Rogaland Parkinsonforbund

Jeg ble spurt om hvilken holdning jeg hadde til dette. Jeg sa blant annet at det er interessant at det forskes på dette i forbindelse med Parkinsons sykdom, men at vi per nå ikke anbefaler bruk av cannabis, siden det ikke er noen vitenskapelige studier som støtter dette enda, og at det er en del usikkerhetsmomenter forbundet med det. Mine uttalelser gjaldt for øvrig bare i Parkinson-sammenheng.

Å gå ut med en generell anbefaling er fortsatt noe et forbund eller folk som forsker på MC, ikke kan gjøre.

Tatt seg dårlig ut

Sidsel A. Simonsen var i et debattinnlegg 9. februar ikke positiv til det jeg hadde sagt. Kanskje særlig gjaldt det at vi ikke oppfordret noen til å bruke cannabis. Jeg mener det er veldig relevant her at jeg uttalte meg som leder av Rogaland Parkinsonforening. Det hadde tatt seg dårlig ut om jeg da skulle formidlet positive holdninger, og kanskje også anbefalinger om å forsøke MC (medisinsk Cannabis).

Vi skal helt klart være positive og åpne for å ta imot den forskningen som allerede pågår i Norge og andre land om bruken av MC både i forhold til Parkinsons, andre sykdommer og smerteproblematikk, men det betyr ikke det samme som at man skal gå ut med en anbefaling om å bruke det på generelt grunnlag. Her er det viktig å ta tingene i riktig rekkefølge.

Jeg har full forståelse for at Simonsen har villet prøve ut MC for sin sønn som har lidd av store smerter, og jeg er ikke i tvil om at det har hjulpet mange andre også. Jeg har ingen problemer med at noen vil gå alternative veier for å få en bedre helsetilstand eller lindre smerter, og det er gledelig å høre at det fungerer for noen. Men fra det å gå ut med en generell anbefaling er fortsatt noe et forbund eller folk som forsker på MC, ikke kan gjøre.

Vil ikke bremse forskning

Vi vil selvfølgelig ikke bremse forskning, debatt, eller noe annet som kan være med på å kaste mer lys over bruken av MC i Parkinson-sammenheng, som Simonsen antyder. Det håper jeg både Simonsen, og andre som har fulgt denne debatten ser.