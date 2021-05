Hvorfor er farten nedsatt utenom arbeidstiden?

Debattinnlegg

Asbjørn Sævland Hommersåk

DEBATT: Som trafikant har jeg full forståelse for nedsatt hastighet når det pågår veiarbeid. Hva jeg sliter med, er hvorfor det skal være redusert fart utenom arbeidstiden.

Det foregår veiarbeid ved Auglendstunnelen for tiden. Innover mot byen er det satt opp skilt med fartsgrense på 50 km. Men hvorfor er farten nedsatt utenom arbeidstiden? Det lurer jeg på.

Jeg holder stort sett fartsgrensene i trafikken. Søndag holdt vi fartsgrensen i dette området og opplevde å bli forbikjørt av andre bilister som ga blaffen i 50-km grensen. Og jeg kan forstå dem.

Vi har opplevd veiarbeid når vi har hatt kjøreturer på andre kontinent. I USA opplevde vi at det var redusert hastighet, men underskilt som fortalte at nedsatt hastighet var gyldig kun i arbeidstiden som var oppgitt. Overskridelse av fartsgrensen i arbeidstiden ble «belønnet» med dobbel fartsbot.

Det skulle ikke være så vanskelig å gjøre noe lignende her, eller ...