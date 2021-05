Høyre villeder om fattigdom

DEBATT: Høyres Erlend Jordals svar til meg om fattigdomstallene i Stavanger i Aftenbladet 19. mai er så proppfullt av feil påstander at det ikke kan stå uimotsagt.

«At Høyre bruker spalteplass på å gjenta en gammel myte om at SV har ment at «fattigdom kan fjernes med et pennestrøk», som også er blitt tilbakevist av faktisk.no, synes jeg er uredelig», skriver Eirik Faret Sakariassen. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Debattinnlegg

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleder, Stavanger SV

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Han påstår innledningsvis at jeg har ment fattigdommen kan fjernes med et pennestrøk. Det har jeg verken sagt, skrevet eller tenkt. Ingen andre i SV har heller noengang sagt det. Tvert i mot er jeg sitert i Aftenbladet 7. mai med «Det kan godt være at tallene ikke blir bedre under oss. Mye av grunnen til det vil være koronapandemien. Men vi har brukt mye penger og ressurser for å nå denne gruppen, og det har vært en prioritert sak for dagens flertall.»

Høyre har vist, både lokalt og nasjonalt, at de er et parti som kjemper hardt for de som har mest.

Spent på begrunnelsen

Så påstår Jordal at tiltakene jeg foreslår og som flertallet i Stavanger har gjennomført, vil ha «motsatt effekt enn det vi ønsker». Jeg er spent på begrunnelsen. Vil det gi flere barn som vokser opp i fattigdom at vi har gitt barnetrygden tilbake til familier på sosialhjelp? Vil flere unger komme til i fattigdomsstatistikken av gratis SFO til 1. klassinger eller søskenrabatt mellom barnehage og SFO? Hvordan mener Høyre at et gratis sommerferietilbud til barn og unge vil «ha motsatt effekt enn det vi ønsker»? Du skal ha ganske store ideologiske skylapper for å tro at det er riktig.

Høyre har vist, både lokalt og nasjonalt, at de er et parti som kjemper hardt for de som har mest. «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet», skrev Francis Sejersted, Høyre-mann og historiker i firebindsverket «Høyres historie». Det er i aller høyeste grad fortsatt gjeldende.

Til slutt: Senest i 2019 svarte jeg i et leserinnlegg at Jordal også da gjenga et sitat fra Kristin Halvorsen som ikke er riktig. At Høyre bruker spalteplass på å gjenta en gammel myte om at SV har ment at «fattigdom kan fjernes med et pennestrøk», som også er blitt tilbakevist av faktisk.no, synes jeg er uredelig.

Sitatet er ikke å finne

SV har faktisk lett etter dette sitatets opphav, uten hell. Det er ikke å finne i mediesøk eller gjennomgang av tv-debatter. Det første sporet opptrer faktisk ikke før den 1. desember 2007. Da skriver Høyres Martin Engeset et innlegg i Moss Avis: «Daværende SV-leder Kristin Halvorsen (…) sparte ikke på kruttet når det gjaldt hva som skulle til for å utrydde fattigdommen i Norge: Det kunne gjøres med et pennestrøk.» Så da spør jeg Jordal: kan Jordal dokumentere påstanden han har om Kristin Halvorsen? Eller vil han nå, for andre gang, vurdere å slutte å bruke et sitat som ikke finnes?