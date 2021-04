Vil du ha ditt barns barnehage vegg i vegg med uteservering?

DEBATT: Utvikling i Pedersgata – hva er egentlig utvikling, hvem utvikler vi for, og hvem går det på bekostning av?

«Rundt fasaden er det hus med hager, lekeplassen til en barnehage og uteområdet til en skole. Disse kan nå få uteservering så å si rett i sin hage», skriver Gitte Brage. Foto: Pedersgata Utvikling AS

Gitte Brage Huseier, næringsdrivende, beboer og gjenbo, Pedersgata

Jeg kan se at for den som ikke er bosatt i Pedersgata, er det lett å danne seg en mening ut fra fine illustrasjoner av fasader, tatt ut av helheten, av Pedersgata 67. Eiendomsutvikler Anders Ohm søker dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Elsker gata

Vi er mange som har valgt å bosette oss nettopp i denne gaten, som har hatt et dårlig renommé i Stavanger. Vi har valgt gaten og området bevisst, som andre velger hvor de vil bo og leve. Vi har renovert, pusset opp, skapt et liv her med forutsetningene som er. Flere har bodd her i mange år. Vi har startet utvikling for lenge siden og er selvfølgelig interessert i videre utvikling. For vi elsker gaten og kvartalet. Problemet med det planlagte prosjektet er at det har en enorm negativ effekt – for Pedersgata og hele kvartalet – altså for oss eksisterende huseiere og beboere, samt miljøet.

Formelt er det ingen tvil om at dette bygget krever så mange dispensasjoner at en kan spørre seg om en ny reguleringsplan må vurderes i stedet.

Når man vurderer dette, må man se saken fra flere perspektiv enn bare fasaden. Forestill deg at du selv er bosatt her. Rundt fasaden er det hus med hager, lekeplassen til en barnehage og uteområdet til en skole. Disse kan nå få uteservering så å si rett i sin hage. Vi kan spøke det vekk å si «åh så greit, her er det bare å slenge armen over gjerdet å bestille». Realiteten er en helt annen. Tro det eller ei, dette er et etablert boligstrøk, med barnefamilier og voksne. Ville du hatt barnet ditt i barnehagen vegg i vegg med uteservering? Sittet i hagen og solt deg «under oppsyn» av vindrikkende gjester to meter fra deg?

Innsyn i stuer og soverom

Det planlagte bygget er 4–5 etasjer høyt med balkonger og takterrasse, hvilket medfører direkte innsyn i stuer, soverom, hager og terrasser til eksisterende hus. Ville du syns det var ok?

Øverst er det planlagt drivhus, det høres miljøvennlig og bærekraftig ut. Realiteten er at det vil lyse opp et område mye større enn bare nærmeste naboer og forstyrre døgnrytmen – lysforurensing! Vil du ha stuen eller soverommet ditt opplyst utenfra når du skal kose deg en mørk vinterkveld eller nyte en god natts søvn?

Det er allerede mangel på parkering. Disse byggeplanene fjerner 2–3 parkeringsplasser på egen tomt. I tillegg vil det komme fire nye boenheter, hvilket betyr en forstørret parkeringsproblem. Hva ville du syns om å lete etter parkeringsplass hver dag?

Et bygg på denne størrelse forandrer også lys, sol og skyggebildet. Det vil forårsake mer skygge og kulde i Pedersgata, ta sol og lys fra alle omkringliggende hus – og den ytre romfølelsen reduseres kraftig. Ville du hatt en stor murkloss som ruver mot deg? Her snakker vi ikke om avstand til naboene – tvert om det er tett på alle.

Hva med eksisterende beboere?

Dette er bare noen eksempler på konsekvensene av et bygg som dette, med denne plasseringen, for oss som bor og lever her. Noen kan tro jeg er avensyk, imot nyutvikling, vanskelig eller egoistisk, det er jeg ikke. Jeg spør: Skal Pedersgata bare utvikles på premissene til de som «stikker innom», eller de som drives av økonomisk vinning? Skal det virkelig ikke tas hensyn til eksisterende beboere og huseiere når vi skal utvikle gata vår.

Er dette egentlig utvikling? Formelt er det ingen tvil om at dette bygget krever så mange dispensasjoner at en kan spørre seg om en ny reguleringsplan må vurderes i stedet. Det strider imot både reguleringsplaner og retningslinjer for Trehusbyen.

Jeg spør: Må det være så stort at det blir til sjenanse for et helt nabolag? Er det virkelig ikke mulig å utvikle innenfor de rammene som er satt, som nettopp er det som kjennetegner Pedersgata – som utgjør essensen, sjelen, sjarmen du vil oppleve når du kommer innom i gaten?

Har gjort bra ting

Pedersgata Utvikling har gjort bra ting – vær så snill fortsett med det – og forestill «deg» at du er naboen med ditt hjem der og ikke bare en besøkende.

Jeg er opptatt av å bevare et stabilt godt nær- og bomiljø, kultur, og gode sunne næringer. En gate, et byområde, et kvartal, en by – er symbioser. La oss gjøre det fruktbart for alle!