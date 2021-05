Mobilfri skole gir bedre miljø i klassen

DEBATT: Jeg syns man skal ha en mobilfri skole, for da lærer man mer og får større sjans til å bli kjent med andre folk.

«Jeg mener at skolene skal være mobilfrie, for bedre læring og bedre miljø i klassen og med venner», skriver 14 år gamle Hanna Blakstad Eik. Foto: Shutterstock

Hanna B. Eik Kannik ungdomsskole, 14 år

Da de fleste skolene i Norge og i andre land stengte våren 2020, måtte vi ha hjemmeskole i to uker. Etter de to lange ukene hadde vi hjemmeskole i nesten to måneder. Det var trist, for man kunne ikke møte de man ville, man kunne ikke reise til utlandet, og man måtte være ekstra nøye med hygiene og å holde 1-2 meters avstand. Det var kjedelig.

Mobil i skolen kan føre til at man blir mindre sosiale.

Viktigste eiendelen min

Mobilen var den viktigste eiendelen i den perioden. Hvis jeg ikke hadde hatt den, kunne jeg ikke være sosial med de nærmeste venner, familie eller naboer. Det kunne ført til at vi mistet kontakten, men heldigvis hadde jeg mobilen min.

Mange elever ønsker å ha mobil på skolen. Grunnen til det er at de vil være på sosiale medier, som snapchat, Tik Tok eller fordi de vil ta bilder. Men tenk på de som ikke har mobil, de har ikke den muligheten. Dermed har de ingen å snakke med, de har kanskje bare lærerne. De andre er opptatt med mobilen.

Jeg mener at skolene skal være mobilfrie, for bedre læring og bedre miljø i klassen og med venner. Mobil i skolen kan føre til at man blir mindre sosiale. Man får mindre sjans på å bli bedre kjent med dem man ikke kjenner så godt.

Nå som de fleste skolene i Norge ikke kan blande klassene, synes jeg i hvert fall det er viktig å bli kjent med alle sammen. Det er viktig at ingen føler seg alene eller utenfor. Nå har jeg jo gått på skolen i 7,5 år, og i alle de årene har det vært mobilfri skole. Bortsett fra de som sniker seg inn på do, med en eller flere venner for å lage Tik Tok. De fleste som gikk i sjuende i 2020 og skulle begynne i åttende etter sommeren på Kannik, tenkte og gledet seg nok til å ha mobil i friminuttene, men det året sluttet Kannik med mobil på skolen. Etter det har det vært en del mas om mobil i friminuttene osv.

Lærer mer

Jeg syns man skal ha en mobilfri skole, for da lærer man mer og får større sjans til å bli kjent med andre folk. Man kan være flere timer på mobiltelefon på fritiden og hjemme. Vi lærer mindre hjemme og trenger da de seks timene på skolen til å lære og skjønne lekser og andre ting.