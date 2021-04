KrF vil ha ei lov som legg til grunn at fosteret har menneskeverd

DEBATT: Lat oss kome opp av skyttargravene i abortdebatten.

Anne Kristin Bruns Leiar, Rogaland KrF Kvinner

I Aftenbladet den 22. april skriv Lisa Marie Ness Klungland og Hanne Marte Vatnaland i eit debattinnlegg på vegner av Senterkvinnene i Rogaland at abortnemndene er eit «gufs frå fortida».

Etisk dilemma

Denne type retorikk fremme ikkje ein seriøs debatt om eit svært utfordrande tema på ein god måte. Politisk går debatten denne våren rundt ein av dei mest polariserte, etiske dilemmaa vi har i landet vårt. Det er eit dilemma for oss alle, og eg skulle ønske at debatten klarte å få oss opp av skyttargravene.

I dette dilemmaet står to rettigheiter mot kvarandre, kvinna si sjølvbestemming og barnet sin rett til å leve.

Så mykje av retorikken tek berre fram den eine sida og ser ut til å gløyme den andre, og vi kan ikkje late som at det finst enkle svar til eit så utfordrande spørsmål.

Lov tilpassa utviklinga

I Senterkvinnene sitt innlegg omtalar dei berre kvinna sine rettigheiter. Gjennom KrF sin politikk vil vi ta vare på både kvinna og barnet sin rettigheiter.

I programforslaget som KrF skal drøfte neste helg, står det at vi vil sikre eit arbeid for å erstatte dagens abortlov med ei lov som legg til grunn at fosteret har menneskeverd. Denne lova skal vere tilpassa utviklinga innan medisinsk teknologi og tek i vare helsa på ein etisk forsvarleg måte.

Nøytralitet

Alle gravide må få informasjon og nøytral rettleiing. Etter mange år som rettleiar i Amathea rettleiingsteneste for gravide, har eg erfart at spørsmålet om abort er ei stor påkjenning og eit vanskeleg val for gravide kvinner og deira partnarar. Det å snakke med ein nøytral person om eit vanskeleg val, har vore til stor hjelp.

Samtidig har eg erfart at det ikkje alltid er at nettverket, som Senterkvinnene viser til, er den beste arena å drøfte situasjonen med. Kanskje kan presset vere større i nettverket enn om ein nøytral arena kan gje rettleiing og fagleg innsikt. Kvinna står svært ofte åleine i situasjonen.

Valet er krevjande for mange, og det må vi ikkje gløyme i ordskiftet. Det trur eg Senterkvinnene også vil tene på.