Produsentlandene bør ta sin del av klimakostnadene

Elektrifisering av transportsektoren sammen med mer effektive batterier og kabelfri strømoverføring, medfører en stadig økende global kraftetterspørsel. Det samme gjør befolkningsvekst og levestandardsøkning. I overskuelig framtid vil vi derfor få elektrisitet fra varmekraft (kull, olje, gass og uran) og fra værkraft (sol, vind og vann) side om side. Konkurranseforholdet mellom varme- og værkraft vil være dels kostnadsstyrt og dels administrativt/politisk styrt.

De vanligste administrative grep både på EU- og FN-nivå er subsidier til værkraft og skatt på brenning av fossilt brensel i form av en CO₂-avgift. Denne vil ramme alle fossilt, fyrte varmekraftverk.

Belaster kjøpekraften

Vi må ikke la oss forlede til å mene at brukerlandene fullt ut skal bli belastet for klimakostnadene når de brenner fossilt brensel. Det er et lite bærekraftig resonnement, og for oss nordmenn en behagelig urett at produsentlandene skal innkassere all grunnrenten ved utvinning av fossilt brensel og nesten ikke miljøkostnadene så lenge brenselet går opp i røyk og CO2 i et annet land. I forbrukslandene vil innkreving av klimaskatter belaste befolkningens kjøpekraft. I produsentlandene beskattes eksportinntektene og gjør befolkningen rikere. Dette fører til et press for å utvinne mer fossilt brensel i produsentlandene, særlig hvis dette primært er eksportrettet virksomhet.

Produsentlandene bør imidlertid også ta sin del av klimakostnadene. Derfor bør en og samme CO2-skatt som funksjon av eget totalt utslipp per capita innføres i alle land både på utvinning og forbruk. Altså, jo høyere CO2-utslipp et land totalt har, jo høyere CO2-skatt bør betales for å bidra til ytterligere utslipp globalt. Dette vil gi fossile brensel-produsenter i land med lave CO2-utslipp per capita, i praksis fattige land, et konkurranse-fortrinn. Kort sagt; fossilt brensel i fattige land kan utvinnes billigere enn i rike land. De som virkelig trenger energi og som minst forurenser, får bedre muligheter i en overgangsperiode til å produsere lønnsomt fra fossilt brensel. Et slikt system vil også gjøre det mer lønnsomt i høyutslipp-land, dvs. i rike land, å produsere værkraft i forhold til varmekraft. Og værkraft og energisparing blir mer og mer lønnsomt dersom klimautslippene fortsetter å øke.

Tar hensyn til ubalansen

Den foreslåtte innretningen på en klimaskatt er et forsøk på å beholde integrerte energimarkeder og samtidig vri energi-leveransene inn mot et langsiktig, bærekraftig forbruk. Samtidig oppnås en ordning som uten å være for komplisert eller byråkratisk, tar hensyn til den ubalanse det i dag er i verden med hensyn til levestandard, energibruk og klimautslipp. Uten et slikt perspektiv vil det ikke være mulig å utforme og implementere et globalt bærekraftig energi- og klimaregime.