Det har i den senere tid dukket opp flere ulike meningsytringer om Paradis-utbyggingen og Consul Sigval Bergesens vei. Senest i et debattinnlegg fra den engasjerte beboeren, Erik Bertheussen, den 7. november. Her er presisjonsnivået rundt vesentlige fakta i saken så svakt at undertegnede ser seg nødt til å kommentere.

ROM Eiendom, nå Bane NOR Eiendom, har aldri søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i Paradis. Vi har på vanlig vis fremmet en ny detaljreguleringsplan for den søndre del av det tidligere godsområde. Reguleringsplanen som ble vedtatt i januar i fjor, bygger i stor grad videre på kommunedelplanen for Paradis og Hillevåg fra 2005.

Neppe veien å gå

De overordnede rammene i begge planene er langt på vei identiske, herunder forutsetningene om å stenge Consul Sigval Bergesens (CSB) vei for gjennomgangstrafikk, stenging av nedkjøringsrampen fra Strømsbrua, samt etablering av et sjenerøst offentlig parkdrag i sjøkanten. I tillegg skal det opprettes et nytt lokalt gateforløp langs jernbanetraseen. Dette er for øvrig et arbeid som pågår i disse dager, og som forventes å være ferdigstilt om ca. ett års tid. Av denne grunn har vi liten tro på forslaget fra bystyrerepresentant Mats Danielsen lansert i Aftenbladet 2. november. Ytterligere utfylling i sjø for at travle mennesker i bil skal kunne ha raskere gjennomgangskjøring fra Hillevåg til sentrum er neppe veien å gå.

Valget om å satse på utbygging i knutepunkter, er ingen særegen norsk oppfinnelse.

Jeg leser i Bertheussens innlegg at utbygger i Paradis har forledet beslutningstakerne i Stavanger kommune. Blant annet ved å forsikre om at trafikkproblemene ikke vil øke, selv om det legges til rette for etterlengtet byutvikling i dalsøkket mellom Våland og Storhaug. Vel, det for stå for hans regning. Dagens trafikale utfordringer i Hillevåg har selvsagt ingen sammenheng med det planlagte byggevolumet i Paradis å gjøre. Forventningsfulle boligkjøpere og bedrifter må få anledning til å flytte inn, før de skal få skylden for det.

Bærekraftig utvikling

Fortetting i by og ved knutepunkt er en krevende byutviklingsstrategi. Ikke minst fordi den berører allerede etablerte bystrukturer. Av den grunn fikk vi en omfattende debatt om utnyttelse, høyder, og økt trafikkbelastning som følge av transformasjon av tomtearealet ved Paradis stasjon. Man kan godt, som Bertheussen, være uenig i denne strategien. Men den velges fordi den gir en bærekraftig byutvikling. Den bidrar til å redusere biltrafikk, gir lavere forurensning i form av mindre CO₂-utslipp, og gir økte investeringer i kollektivtilbudet. Valget om å satse på utbygging i knutepunkter, er ingen særegen norsk oppfinnelse. Den er resultatet av transport forskning i mange land over lang tid. Og vi har god dokumentasjon på strategien virker, blant annet fra utviklingen av Bjørvika i Oslo.

Vesentlig endringsfase

Innbyggere i Stavanger og omegn må nå ta inn over seg at vi befinner oss i en vesentlig endringsfase i måten vi beveger oss rundt på. Ønsker vi å henge med som storby-region i en fremtid preget av utvikling og fortsatt vekst, må vi gå i oss selv og forandre holdningene våre til bruk av transport generelt og bilen spesielt. For det er faktisk ikke mulig å bygge nye veier raskt nok til å løse dagens rushtidsproblemer, og samtidig legge til rette for vekst i sentrum.

I Paradis står bilen trygt i garasjen under bakken.

Gåavstand til det meste

Effektive kollektivløsninger, sterke bysentrum, og et urbant levemønster er det som allerede nå og i generasjoner fremover vil være den sterkeste driveren for hvor folk flest og deres barn vil velge å bosette seg. I planleggingen av Paradis har vi tatt denne tenkningen med oss. Her er det tilrettelagt for en livsstil uten daglig «nødvendig» bruk av bil. Gåavstand til det meste Stavanger har å by på, og fordi over halvparten av arealet i Paradis er planlagt med bilfrie gatetun, parkarealer turdrag og offentlige friområder. I Paradis står bilen trygt i garasjen under bakken. Paradis-utbyggingen er en viktig del av Stavangers fremtid!