Kommunene har hatt økonomisk tilsyn med én prosent av de private barnehagene. Det er kun avdekket et fåtall tilfeller der mindre deler av stykkprisbetalingen til barnehagene ikke er brukt i tråd med lovens intensjoner.

Dette er svært gledelig, spesielt i lys av at barnehagene som er kontrollert, er barnehager som kommunene har funnet spesiell grunn til å kontrollere på grunn av funn i regnskapene.

I dag gjør ikke kommunene jobben de er satt til som tilsynsorgan for barnehagene.

Ikke overrasket av funnene

Som kjent er private barnehager pålagt årlig innrapportering av regnskap til kommunen og Kunnskapsdepartementet. Vi er imidlertid ikke overrasket over funnene. Private barnehager har, over år, hatt lavere kostnader enn kommunale barnehager. At det gjennomgående skal være feil bruk og oppblåste kostnader i den delen av sektoren som har de laveste kostnadene, henger ikke på greip.

Dette friskmelder selvsagt ikke alle private barnehager og under ingen omstendigheter det tilsynet som kommunene har ansvaret for. I dag gjør ikke kommunene jobben de er satt til som tilsynsorgan for barnehagene. Nylig ble det dokumentert igjen.

99 av 100 private barnehager slipper unna økonomisk tilsyn, kunne DN melde. Statsråden er ikke fornøyd og mener vi må ha et langt bedre tilsyn for å «sørge for at pengene kommer barna til gode». Men det er ingenting ved de økonomiske tilsynene som er gjennomført som tyder på at private barnehager ikke bruker midlene til barns beste. Derimot blir barn i kommunale og private barnehager rammet av måten kommunene gjennomfører tilsynene på. Det svekker troverdigheten til hele sektoren.

Men hva er løsningen? Ytterligere innstramminger i regelverket eller et helt nytt tilsyn? PBL mener det ikke hjelper med all verdens innstramminger hvis myndigheten som skal etterse at reglene følges, mangler kompetanse eller ikke har ressurser til å gjøre jobben.

Fungerer ikke bra nok

I rapport etter rapport er det dokumentert at tilsynet i barnehagesektoren ikke fungerer godt nok. Hvor mange flere sjanser skal det kommunale tilsynet få? Regjeringen bør snarest få på plass et uavhengig tilsyn med ressurser og kompetanse til å følge opp hele barnehagesektoren.

Det aller viktigste for de 280.000 barna i norske barnehager er tilsynet med kvalitet og innhold i alle barnehagene.

Private barnehager ønsker å bli sett i kortene på kvalitet og innhold. Men det er viktig at dette skjer gjennom et uavhengig tilsyn med kompetanse, og at private og kommunale barnehager er underlagt det samme kontrollregimet.