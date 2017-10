Ny brannstasjon: Senk rifla Jordal, du skyter med løskrutt!

I Aftenbladets nettavis mandag 23. oktober kom Erlend Jordal (H) med uriktige beskyldninger mot Venstre, som i tillegg var bygget på feilaktige premisser. At påstandene falt på sin egen urimelighet ble klart under bystyremøtet samme kveld.

Fri fantasi

Fra sin egen frie fantasi, startet bydelspolitiker Jordal sitt innlegg med overskriften «Venstre vil ta fra dere multihallen!». Han tok seg aldri bryet med å spørre noen i Venstre om dette på forhånd, men kanskje det var fordi han visste at det var en helt usannsynlig påstand?

Alle som kjenner Venstre, vet at vi alltid vil kjempe for gode levekår i bydelene, og det inkluderer selvfølgelig idrettsfasiliteter og ny skole på Storhaug. Det visste nok Jordal, derfor burde han tenkt seg bedre om før han sendte inn sitt uredelige hofteskudd av et leserinnlegg.

Matematisk sjonglering

For å underbygge sine påstander drev Jordal matematisk sjonglering, hvor han i ligningen bl.a. slo fast at Rema 1000 kunne ligge på tomten, men at en brannstasjon av tilnærmet samme størrelse ikke kunne gjøre det. At en av Høyres fremste forkjempere for bygging i sjøkanten ved Lervig så lettvint kunne avfeie et konstruktivt kompromissforslag fra Venstre, var for oss helt ubegripelig.

Men at det aldri er for sent å snu, gjelder heldigvis for Jordal også. Under bystyremøtet fremmet nemlig partiet hans forslag om å utrede den samme tomten til ny brannstasjon som Jordal tidligere på dagen hadde harselert med på det groveste. Oppsiktsvekkende, men like fullt svært gledelig at Høyre plutselig var enig med Venstre likevel. Det gir vi dem honnør for!

Best mulig parkområde

Det vi ikke gir dem honnør for, er at de fortsatt opprettholdt Lervigbukta som sitt heteste tomtealternativ for brannstasjonen. Venstre stemte nei til dette på mandag. Vi ønsker å gi innbyggerne et best mulig parkområde, og da er det ikke plass til en brannstasjon her. Vi går ikke rett og slett ikke med på at dette er eneste mulige sted denne kan bygges.