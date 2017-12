Sandnes og Forsand er ikkje ei frivillig samanslåing

KrF fremja eit forslag om at Sandnes og Forsand skulle få vurdere saka ein gong til, og om ein eller begge kommunane ville tilrå nei til samanslåing, ville Stortinget i så måte omgjere vedtaket frå 8. juni. Forslaget blei støtta av Sp og Sv.

Men regjeringspartia H/Frp og «nestenregjeringspartiet» V sa nei. Og denne gongen fekk dei god hjelp frå Ap. Dei klarte på finurleg vis å definera denne samanslåinga som frivillig. Til det fekk dei god hjelp av ordføraren i Sandnes.

Nedslåande

For ein som har brukt mykje tid på, og vore svært opptatt av maktfordeling, lokaldemokrati og lokalt sjølvstyre, er det svært nedslåande å registrera kva som skjer når eit stortingsfleirtal, med ei meiningslaus bruk av formalisme og aksept av lovbrot, til slutt vel å overkjøra viljen til to kommunar, Strand og Forsand, som ønskjer å slå seg saman.

Kvifor skjer dette? Ein kan sei mye om prosessane kring den såkalla kommunereforma. Slik og om prosessen i Forsand/Sandnes. Fleire alternativ var inne i biletet, og det er rett at eit fleirtal i Forsand hausten 2016 sa ja til Sandnes med ni mot åtte røyster. Men det er like rett at diskusjonen i lokalsamfunnet ikkje med det tok slutt.

Så openbart feil var denne lovtolkinga at eg har vanskar med å tru at dei som gjorde det, ikkje visste kva dei gjorde.

Makta tek seg til rette

Det er heller ikkje vanskeleg å forstå at eit viktig tema i denne lokale debatten har vore framtidige samferdselsløysingar der m.a. usikkerheit omkring ferjespørsmålet og påverknaden av og premissa for Ryfast har vore sentrale. Det er difor ingen grunn til å undrast eller hovera over at haldningar og standpunkt kan endrast. Ja, det står respekt av dei som erkjenner at dei har kome til ei anna konklusjon enn dei hadde, og difor vil ta saka opp på ny – før Stortinget skal gjera sitt vedtak. Men det er då makta verkeleg tek seg til rette. Med lovstridig bruk av kommunelova blir fleirtalet i kommunestyret forhindra i å gjera vedtak før Stortinget behandla saka 8. juni. Så openbart feil var denne lovtolkinga at eg har vanskar med å tru at dei som gjorde det, ikkje visste kva dei gjorde. Samanslåinga mellom Sandnes og Forsand er ikkje ei frivillig samanslåing. Best til å definera det må jo fleirtalet i Forsand vera. Det fleirtalet som på ulovleg vis blei forhindra i å gjera vedtak i juni, men som seinare har gjort det.

Men dette vel H, Frp og Ap å sjå vekk frå. Me står fast på vedtaket frå 8. juni, og det vi visste då, seier dei. «Ikkje utan at Forsand vil», sa dei heile tida i Sandnes. «Vi vil ikkje. Det har vi vedtak på», sa Forsand. Det er for seint, sa Sandnes, vel vitande om at dei då samstundes gav si tilslutnad til brot på kommunelova. Å ta saka opp att er omkamp, sa dei.

Er der vilje er der vei

Skuldinga om omkamp er ein kjent hersketeknikk. Alle som vil veta, veit at eit vedtak gjeld til eit anna er fatta. Er der vilje er der vei. Sjå bare kva Stortinget sist veke fekk til i valet av medlemmar til Nobel-komiteen.

Kva er det vi nå i sum har vore vitne til?

Jo – at ein Ap-ordførar i ein stor kommune – og fylkespartileiar – brukar all si påverknadskraft til å tvinge gjennom ei kommunesamanslåing stikk i strid med partistandpunktet som seier at samanslåingar skal vera frivillige.

At Ap på Stortinget sikra H/Frp-regjeringa fleirtal grunna overdriven formalisme og aksept av misbruk av kommunelova.

At eit fleirtal av stortingsrepresentantane frå Rogaland har stemt for ei kommunesamanslåing eg ikkje har høyrt ein einaste av dei har tatt til orde for og meint er fornuftig.

At det same stortingsfleirtalet har sagt nei til ei løysing med Forsand og Strand som ei fornuftig løysing, og som eit klart fleirtal i lokalsamfunnet og i regionen meiner er rett.

Ikkje imponert

Eg er ikkje imponert over handlemåtane. Eg hadde heller ikkje trudd at Ap skulle bruke makta si saman med høgrepartia mot ein liten kommune. Men det er altså det som har skjedd. Det er neppe eit godt grunnlag for å skapa ro. Dessutan: Er det nokon som trur at dette hadde skjedd om det var Sandnes som hadde handla slik Forsand har gjort?