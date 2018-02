Kjeragplatået er majestetisk, det er vakkert og det er magisk. Tenk å stå ved Nesatind og skue utover Lysefjorden, tenkt å stå trygt med begge beina plantet på selve bolten, og tenk å stå på det høyeste punktet for å se basehopperne hive seg mot jorden. Dette er opplevelser av de sjeldne. Det finnes knapt nok tilsvarende områder i Norge som gir slike unike og sjeldne opplevelser.

Støtter helhjertet

I dette området ønsker Stavanger Turistforening å bygge ny hytte. Noe som jeg støtter helhjertet om. Det vil både nasjonalt, så vel som internasjonalt, fremstå som en turistmagnet. Dette vil bli en hytte som turister fra alle verdens hjørner vil valfarte til. Dette må bli en suksess!

Det å kunne sitte i en stol eller i en vinduskarm og bare nyte utsikten og inntrykkende vil kunne gi ro i kropp og sjel.

Det er likevel noen utfordringer med å få bygget en ny turistattraksjon. For det første skal man bygge 1000 meter over fjorden, og for det andre ligger Kjerag i Frafjordheiene som er landskapsvernområde. Området er altså beskyttet av naturmangfoldloven. Det er laget en egen forskrift om verneplan for Frafjordheiane. Den er tydelig i formålet, hvor det blant annet heter:

Ta vare på eit representativt, særprega og vakkert landskap, med bratte fjord- og dalsider via låghei opp til glattskurt høgfjell.

Sikre allmenta muligheit til naturopplevingar gjennom eit tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Forskriftene er streng i sin utforming. «Det må ikkje gjerast inngrep som vesentleg kan endra eller verka inn på landskapet sin art eller karakter». Det er bl.a. forbud mot inngrep som oppføring og ombygging av bygninger. Det er noen unntak, og i disse unntaksbestemmelsene står det at det er lov med ombygging og utviding av eksisterende bygninger. Turistforeningen har nå langt på vei fått aksept for at det kan bygges ny hytte. Det forutsettes derimot at turistforeningens hytte på Langavatn rives og erstattes av den nye. Så langt, alt vel. Men, så er det den detaljerte plasseringen som utfordres.

Jeg ser at Stavanger Turistforenings foreløpige planer er at hytten skal ligge noe tilbaketrukket i forhold til plassering på selve fjellkanten. Det er nok etter anvisning fra fylkesmannens byråkrater. Jeg synes at Turistforeningen skulle kunne utfordre nettopp dette. Det ville vært dristig å legge en mindre del av hytten på utsiden av fjellet og legge et glassgulv for å gi utsikt til fjellveggen og fjorden. I tillegg burde hytten også utstyres med panoramavindu.

Opplevelse av de sjeldne

Dette vil gi turister en opplevelse av de sjeldne. De vil få et bergtagende syn, et syn som kan ta pusten fra de fleste. I sol, i regn, i storm, i tåke, i lys og mørke. Det å kunne sitte i en stol eller i en vinduskarm og bare nyte utsikten og inntrykkende vil kunne gi ro i kropp og sjel.

Selve hytten kan ligge noe mer tilbaketrukket. Er det praktisk mulig? Helt åpenbart. Er det mulig å få godkjennelse? Ja, mener jeg. Det heter videre i planverket at «fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan endre landskapet sin art eller karakter vesentlig».

Fjorden er 4200 meter lang. Kjerag ligger på ca. 1000 meter over havet. Et rom, med byggematerialer solid tilpasset omgivelsene, kan umulig endre landskapets art eller karakter. Lengdene på utbygget utgjør noen promiller av fjordens lengde. Da er det bare fylkesmannens skjønn som avgjør.

Så optimalt som mulig

Når først Turistforeningene får bygge her, la oss for all del gjøre det så optimalt som mulig, samtidig som det skal være i respekt for planer og fjellet selv. Det er mulig hvis vi vil. I dag er det høy aktivitet først og fremst i høysesongen. La oss få høy aktivitet året rundt. La oss få en arkitektur og plasseringen som gir en hytte i verdensklasse. Intet mindre.