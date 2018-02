Jeg leste det store oppslaget om reker i Magasinet sist lørdag med vanlig interesse. Til jeg etter hvert skjønte at dette handlet om reker i lake. I innledningen skriver journalist Klippenberg riktig nok om «store, ferske reker, som vi koser oss med...», men siden handler det om det som omtales som «ferske reker i lake» (sic!).

Det finnes ikke noe slikt som «ferske reker i lake». Like lite som det finnes «levende torsk i skiver».

Vi har verdens beste råvarer rett utenfor strendene våre, så hvorfor skal dette være så vanskelig?

Misforstått omsorg?

Det er mange av oss som liker reker som synes at reker i lake er uegnet som menneskemat. For oss smaker de rett og slett ekkelt. Jeg synes det er langt under Klippenbergs vanlige standard å skrive en artikkel om reker i lake uten i det hele tatt å nevne dette som et problem.

Samtidig opplever jeg dette som et eksempel på et mye større problem, at journalister i så stor grad avstår fra å skrive kritisk om kvaliteten på sjømaten som selges. Kanskje skjer dette i en slags misforstått omsorg for fiskerinæringen. Det er i så fall en bjørnetjeneste.

Utbudet av ferske reker er ikke så aller verst. Det er vanskeligere å få tak i fersk fisk og nykokt krabbe. Vi har verdens beste råvarer rett utenfor strendene våre, så hvorfor skal dette være så vanskelig?

Pål Christensen

Når hverken Mattilsynet eller Forbrukerrådet bryr seg − jeg har prøvd dem også − så tror jeg igjen det er av omsorg for fiskerinæringen.

«Nykokt» og «fersk»

Jeg begynte for alvor å interessere meg for dette etter å ha kjøpt såkalt «nykokt krabbe» som luktet salmiakk da jeg kom hjem. Da oppdaget jeg at Mattilsynets tillater butikkene å selge «nykokt krabbe» som er inntil syv − 7 − dager gammel. Fersk fisk kan de selge inntil den er elleve − 11 − dager gammel. Folk flest vet ikke dette. Er det noe rart at det vokser opp unger som ikke liker fisk?

Mattilsynets regler gjør det ulovlig å selge krabber eller fisk som er eldre. Noen butikker oppfører seg som om dette er en slags kvalitetssikring, en holdbarhetsdato. Det er det jo slett ikke. Det er Mattilsynets grense for når krabben eller fisken blir ulovlig å selge. Alle som liker sjømat, vet at kvalitetsgrensen for hva vi vil spise går mye tidligere. Men når hverken Mattilsynet eller Forbrukerrådet bryr seg − jeg har prøvd dem også − så tror jeg igjen det er av omsorg for fiskerinæringen. Men det er jo så misforstått. Vi som liker sjømat, vil gjerne ha fersk fisk og nykokte krabber. Noen må snart hjelpe oss å få det. Det er vi som er kundene!

Hvis fileten gir fra seg mye væske, så kan den ha vært frosset.

Sjekk i butikken!

Første bud for alle som kjøper fisk, er derfor å sjekke når fisken er fanget. Men selv slike datoer er ikke alltid like troverdige. En gang jeg sjekket det, oppdaget jeg at de fleste fangst-datoene var på søndager. Da er det ikke så mange fiskere på sjøen.

Jeg forhørte meg hos Mattilsynet og fikk som svar en lengre utredning om at det er lov å fiske hummer på søndager. Jeg fikk dem ikke en gang til å sjekke med leverandøren om fangstdatoene virkelig stemte.

Altså: Sjekk fangstdatoen − men se også på fisken! Se på farven i kjøttet, se på gjellene, se på øynene! Hvis fileten gir fra seg mye væske, så kan den ha vært frosset.

Det eneste lokale stedet jeg har funnet der jeg alltid får fersk fisk, er på Fisketorget i Stavanger.

Heller dyr og fersk enn billig og dårlig

Hvis noen nå synes jeg er i overkant mistenksom, kan det ha sammenheng med at jeg flere ganger også har kjøpt fisk eller krabbe som har vært frosset og så tint igjen, uten at dette var opplyst. Eller tvert i mot er det blitt benektet. Du lurer ikke en fiskespiser på slikt!

Kunne Klippenberg tenke seg å skrive mer om sjømat på en slik måte at vi som liker fisk og skalldyr, endelig får tak i maten vi er aller mest glad i? Da må den være fersk!

Det eneste lokale stedet jeg har funnet der jeg alltid får fersk fisk, er på Fisketorget i Stavanger. Men den er dyr. Ofte to og tre ganger dyrere enn på Fiskelaget i Mandal.

For så vidt er de på rett spor. Jeg vil heller ha fersk fisk som er dyr, enn jeg vil ha gammel fisk som er billig.

Men jeg skulle gjerne hatt det oftere. Også i senterbutikkenes fiskedisker.

«Ferske reker i lake» er en dagligtale-forkortelse for «ferskproduserte reker i lake», som betyr at det benyttes ferske reker, ikke frosne reker, i produksjonen. (I 2005 fikk eksempelvis produsenten Finny Sirevag godkjenning av Matmerk for sine «ferskproduserte reker i lake» som «norsk matspesialitet».) Tilsvarende betyr «levende torsk i skiver» at torsken ikke har vært frossen før den ble delt i skiver. Red.anm.

