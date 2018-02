De mest tungtveiende grunnene til å avslå søknaden har imidlertid kommet fra selskapet Safe Yards selv, som står bak søknaden. De har lagt ved en konsekvensutredning som beskriver negative konsekvenser på 12 ulike områder knyttet til bomiljø, landskapsvern, landskapsbilde og miljø generelt.

På kun to områder omtales positive konsekvenser av båtopplaget. Det ene punktet handler om at området er egnet for båtopplag fordi det er regulert til industri, har kai og tilstrekkelig dybde (industriområdet på land preges i dag av mye rot og mulig avrenning av forurensende vann til sjøen). Båten vil ligge på skrå langt ut i fjorden. Mener politikerne i Forsand at reguleringen til industri på land også gjelder minst 100 meter ut fra land?

Fått pålitelige tall?

Det andre punktet dreier seg om ringvirkninger for lokalsamfunnet. Her omtales strømleveranse til båten. Det er ikke sagt hvilket beløp dette vil tilføre Forsand kommune. Har besluttende myndighet fått pålitelige tall her? Det antydes videre mulige lokale leveranser til overnatting, mat og utstyr. Er dette garantier eller bare tomme ord mot bedre vitende? Er det ikke svært sannsynlig at det vil foregå spesialarbeid på båten med innleid arbeidskraft utenfra, som enten vil pendle eller bo på båten (båten har 77 lugarer og et stort kjøkken), og at evt. «nødvendig utstyr» må kjøpes andre steder enn i kommunens to kolonialbutikker?

I tillegg har mange faktorer fått nøytral vurdering, dvs. hverken positiv eller negativ. Har politikerne i Forsand gått alle disse etter sømmene? Det sies for eksempel at alt avfall skal bringes til land og leveres til godkjent renovasjon. Gjelder dette også kloakk/toalett og gråvann? Hvordan skal dette i så fall samles opp? Tilgjengeligheten blir ifølge utredningen ikke påvirket negativt. Punktet omtales som ikke relevant. Hva med tilgjengeligheten langs strandlinjen med båt?

Behandles med grundighet

Forsand har en liten befolkning og de fleste innbyggere bor i Forsand sentrum uten sikt mot Espedalen og Mæle. Forsand vil bli en avkrok i nye Sandnes. Espedalen og Mæle vil ligge langt ute i periferien. Politikerne kan ikke ødelegge for andre innbyggere bare fordi de ikke bor der selv. Dette er en sak som må behandles med all mulig grundighet gjennom ordinær kommunestyrebehandling der alle får komme til orde. De må ikke være gjenstand for hastevedtak i et enkeltstående utvalg slik kommuneledelsen tar til orde for.