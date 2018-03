I meningsytringen «Hvorfor ler rådmenn om våren, men er alvorlige om høsten» er det generelt sett rådmenn av alle kjønn Arnt Olav Klippenberg ønsker å klippe ned i Aftenbladet 3. mars. Fordi vi er så frekke at vi smiler når resultatet er godt.

Sidespor

Jeg vet ikke om Klippenberg mener at rådmennene heller burde smile når kommunen går i minus. Jeg er usikker på om det ville tatt seg bedre ut. Etter min erfaring blir gjerne rådmannen idiotforklart hvis kommunen leverer et negativt resultat. Om det går bedre enn budsjett, så har rådmannen ikke gjort jobben sin, og når det går dårligere enn budsjett, så har ikke rådmannen gjort jobben sin. Det med at det finnes rådmenn av alle kjønn, synes Klippenberg å være særlig opptatt av, det gjentas igjen og igjen. Det er et sidespor som jeg lar ligge her.

Ifølge Klippenberg er rådmenn å betrakte som begravelsesagenter når vi legger fram budsjettene om høsten. Og i tillegg begravelsesagenter som forkynner at helvetet er et mer sannsynlig endepunkt enn himmelen. Visstnok handler dette om redusert skatteinngang, manglende fullfinansiering av statlige reformer, økte pensjonskostnader, økte utgifter til barnevern og en kommende eldrebølge – kort sagt en kommunal endetid.

Treffsikre

Jeg kjenner meg igjen i alle de faktiske forhold knyttet til økte kostnader og reduserte inntekter. Hvis Klippenberg hadde tatt seg bryet med å sette seg inn i kommunale regnskaper og budsjetter for mer enn unntaksåret 2016, ville han sett at dette ikke er spådommer, besvergelser eller svartmaling, men nøkterne fakta. For øvrig var 2016 et særdeles godt år for alle norske kommuner, mest av alt fordi finansdepartementet hadde bommet på anslaget for skatteinntekter. Rådmennene i Rogaland var treffsikre i sine anslag for skatteinntektene i egen kommune, men det var skatteinntektene i landet for øvrig som hjalp til med et ekstra godt resultat. Det er det vanskelig å laste rådmennene for.

Å få et godt resultat kommer godt med når de dårlige resultatene kommer.

Jeg kjenner ingen rådmenn som snakker om kommunale endelikt. Tvert i mot snakker de rådmennene jeg kjenner om kommunalt selvstyre (unngå Register om betinget godkjenning og kontroll, ROBEK), og at kommunen også i framtiden skal kunne levere de tjenestene innbyggerne trenger. Det er ikke noe problem å bruke alle midler nå, men det spørs om politikerne som skal overta i 2023, synes rådmannen har gjort jobben sin om kassen var tom og regningene hopet seg opp.

Legge til side penger

Det er kanskje slik at rådmennenes oppfordring til å være forsiktig med å øke kommunens utgifter, kanskje heller er begrunnet i at rådmennene ikke ønsker å øke innbyggernes skatter og avgifter mer enn nødvendig. Hvis kommunen øker sine utgifter uten tilhørende inntekter, vil skatter og avgifter økes. Og kanskje er det nettopp alvoret i rådmannens budsjettframlegg og de folkevalgtes ansvarlighet som sikrer at kommunen i ekstraordinært gode år får et regnskap i pluss. Da kan de legge til side penger til de årene som ikke blir fullt så gode, slik at kommunen slipper å skrive ut en stor ekstraregning til innbyggerne.

Et par gode år for kommunene betyr ikke at framtiden blir like rosenrød. Like lite som at to dager med sol i Rogaland betyr en evigvarende sommer. Å få et godt resultat kommer godt med når de dårlige resultatene kommer.

Ingen økte kostnader

Om ikke Klippenbergs innsikt i kommunal økonomi er sviktende nok på egen hånd, klarer han det kunststykket å blande inn vigselsrett (!), og advarer om at hvis rådmenn får en slik rett, så vil det avgiftsbelegges. Til det er å bemerke at det er ordførerne som etter lov automatisk har vigselsrett, mens rådmenn og andre må gis slik vigselsrett av kommunestyret. Jeg kan berolige alle som eventuelt skulle få rådmannen i Stavanger som vigsler – det er ingen økte kostnader eller avgifter av den grunn.