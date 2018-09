Stavanger kommune, don’t kill the vibe med byråkrati over hvilke typer gjerde en «skal» bruke på uteserveringen eller om en skobutikk kan selge kaffe, eller hvor mange centimeter en har bygget «feil», for så å kreve at kostbart arbeid må utføres på nytt. Dere husker sikkert bråket som oppstod da isbaren ved Valberget malte fasaden rosa i et forsøk om å bli synlige.

Dreper initiativ

Et annet grelt eksempel er utestedet Kontoret, et av byens eldste (i nyere tid) serveringssteder, som for en tid tilbake endret konsept og nå kan skilte med Norges beste utvalg av vin på glass med over fire hundre viner på menyen. Om Kontoret ønsker å skifte til et navn som gjenspeiler det nye konseptet, slår nye regler om universell utforming inn, lokalene må da gjennomgå betydelig endringer med rullestolheis og toaletter for handikappede. På denne måten «dreper» vi initiativ og hinder organiske endringer i byen.

Midlertidig stenging av Holmegata (nedre del) viser potensialet som ligger i forbindelse med den såkalte «fargegata» (som noen få individer mener de eier den kommersielle retten til), «fargegata» er byens og innbyggernes gate! Holmen-området må ses og utvikles i en kontekst som innbefatter hele Holmegata, Østervåg, Kirkegata, Breigata og Nedre Holmegate. Skal vi få til dette, er vi avhengig av at også kommunen spiller på lag og ikke bedriver byråkratisk flisespikkeri med aktører som virkelig prøver å skape både næring og stemning i sentrum.

Må spille på lag

Sentrum må tilrettelegges for myke og «handlekraftige» trafikanter, bilen må ut av byens små og sårbare gater. Gateløp fra middelalderen må igjen fylles med mennesker og attraktive havnearealer må utvikles for innbyggerne og ikke lenger brukes til parkeringsplasser. Noen som savner å kjøre gjennom «fargegata» eller gjennom Kirkegata for så å parkere på Sølvberget? Vi må spille på lag, samarbeide om å utvikle sentrum til det unike stedet vi alle ønsker oss, bompenger eller ikke, sentrums styrke ligger i å tilby en unik, og snart bilfri, opplevelse.

Må male om etter klager fra naboer

Ingen farge-diskriminering i våre gater!