For oss unge kan livet være bare "her og nå", men hvorfor skal et godt pensjonsliv bare være for de få? Det blir et paradoks at regjeringen i trontalen sier at flere må gis muligheten til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de usolidarisk sier nei til at mennesker skal kunne spare til pensjon fra første kronen de tjener. For dette er en ekstremt urettferdig ordning, særlig for oss unge.

Viktig prinsipp

Livet «her og nå» er gjerne det som opptar de fleste av oss unge mest. Dilemmaer som om man skal spise pizza eller taco en fredagskveld, hvor mange dager det er til neste stipendutbetaling, eller hvor mange timer det er igjen til neste jobbvakt. Dette kan virke som trivielle problemstillinger, men det sier mye om det gode samfunnet vi har skapt og om Norge anno 2018. Til tross for at livet «her og nå» er det som opptar oss mest, er det et viktig prinsipp at det gode liv ikke kun skal gjelde de få.

Kim Stian fra Stavanger på 27 år er kun en av de mange hundre tusen menneskene i Norge som fortjener å kunne leve et godt liv, også etter yrkeslivet. Kim Stian har stort sett jobba siden han var 16 år. Mye i hotell, ofte i mindre enn ett år. Som regel i vikariat eller prosjektstillinger, og kombinert med flere små stillinger for å få økonomien til å gå rundt. Resultatet av dette er nå at Kim Stian i en alder av 27 år kun har spart opp knappe 10.000 kr i tjenestepensjon. Dersom vi ser på tallene for mennesker i kvinnedominerte yrker eller mennesker med innvandrerbakgrunn, blir dagens ordning et enda større strukturelt samfunnsproblem. Et problem det må tas tak i.

Usolidarisk av Solberg

For oss i Arbeiderpartiet handler politikk om at alle skal ha trygghet og frihet til å forme sine liv, og at sterke fellesskap skal sikre at alle ikke bare har et bra liv her og nå, men også i fremtiden. Dette er enda viktigere i årene som kommer, når vi vet at hvem du er og hvor du kommer fra, stadig avgjør mer av hvilket liv du har og hvilket liv du får. Derfor vil Arbeiderpartiet kjempe for at alle skal få spare til pensjon fra den første kronen de tjener. Derfor er det usolidarisk at Erna Solberg i Stortinget den 4. oktober sa at hun kun vil se på kostnadene, og ikke anerkjenne problemet.