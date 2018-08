Skal alle med?

Me veit at arbeidslivet sine behov for kunnskap vil endra og utvikla seg. Arbeidet du skal løyse vil skje på nye måtar, og du treng anna og ny kompetanse for å utføre dei same oppgåvene du utførte i går. I dag forstår nok langt dei fleste at slik er det og blir det i åra som ligg føre oss. Kunnskapspåfyll er eit gode for alle – òg om du treng det eller ikkje i yrket du skal utøva.

Kvifor berre eitt fagbrev?

For mange unge er det å velja rett vidaregåande opplæring ikkje lett. Som 16-åring blir du av regjeringa oppmoda til å velja eit yrkesfag, og 2018 er definert som yrkesfaga sitt år. Det er eit fokus som viser gode resultat alt denne hausten.

Men det er eit stort paradoks her. Har du tatt eit fagbrev og oppdagar at du må eller vil byte yrke, er vaksenretten din brukt opp. Altså, det offentlege bidrar ikkje økonomisk til at du tar ei ny utdanning, slik ingeniøren vil oppleve som vil byte yrke til sjukepleiar. Eit tilsvarande paradoks blir det når ingeniøren finn ut at det var barne- og ungdomsarbeidar han ville bli, og erfarer at han må betala for fagutdanninga sjølv.

Viktig fokus i distrikta

Utdanningsnivået i mange distrikt er langt lågare enn landssnittet. I Ryfylkeregionen har vel 20 prosent av innbyggjarane utdanning utover vidaregåande skule. I hovudstadsområdet er prosenten langt over 50.

Rask vekst i oljesektoren og «store» lønningsposar førte til at mange «oljefamiliar» har levd på ei lønning og prioritert bort arbeid for ektefelle og utdanning for begge. For mange er det økonomiske fundamentet borte, og dei har store vanskar med å kome tilbake i arbeid igjen.

Med låg utdanningsbakgrunn blir terskelen for ein skulekvardag høg. Det står ikkje på lyst, men erfaringar frå tidlegare skulegang og frykt for å mislykkast gjer at mange vel skulestova bort.

Alle skal med − forenkling

Me er mange som opplever dei offentlege vaksenopplæringstilboda som byråkratiske og tungrodde, og at informasjonen er lite tydeleg for den som søkjer kunnskapspåfyll. Måten me arbeider med dei som vil læra, må gjerast enklare, og målet må vera at «alle som vil, skal med». Dei vidaregåande skulane må spele ei viktig rolle og vera tett på dei som søkjer etter- og vidareutdanning. Å finne løysingar slik at utdanningssøkjande oppnår målet om å styrkja kunnskapen til arbeidet dei er i, eller når spørsmålet er å byte beite.

Meir enn reiseavstand

Berre åtte prosent av dei spurde i Ryfylke (3:2017) vil reise bort frå heimen for å utdanna seg. Det er ikkje berre den fysiske reiseavstanden aleine som er det som tel i mot sentralt lokaliserte opplæringstilbod. Det er vel så mykje den mentale avstanden som hindrar utdanningsstarten.

Kunnskap om geografiske forhold og om behova lokalt arbeidsliv har, blir viktig når me skal løfte det låge utdanningsnivået i distrikta. Det må til om utvikling, innovasjon og vekst i næringslivet skal fremjast.

Nullvisjon må vera svaret

Aldri før har fokuset på livslang læring vore større. Regjeringa har mål om at ni av ti skal fullføre vidaregåande skule (regjeringsplattform 2018). Eit slik mål er bra, men vil det ikkje likevel føre til mange knuste draumar?

100 av 1000 elevar kan altså kome til å falle ut av skulen og arbeidslivet, og det i ei tid der det aldri før har vore så mange unge på offentlege trygdeytingar. Skulen må utfordrast til å ta dette oppdraget og tilby betre og tilpassa tilbod, i skule, arbeid og på fritida for denne gruppa.

Alle har mål om eit arbeid, men kanskje ikkje når du er 16–17 år. Skulane står der og bør brukast til det dei er tenkt for, også for dei som har passert 19 år.

Er nettskule nok?

Sjølvsagt kan internett vere til hjelp i læringsarbeidet. Men me ser at mange med langt fråvær frå skulestova, ofte med lite utdanning frå før, treng ekstra rettleiing og motivering for ikkje å falla frå. Demotiverte elevar med lita tiltru til eige læringsarbeid vil lett falle av, noko me ser når heilt ned mot sju prosent av dei som startar ei nettutdanning, fullfører i enkelte fag.

Det trengst personleg kontakt mellom elev og lærar i læringssituasjonen for vaksne. Derfor er det ikkje overraskande at mange alt møter den første utfordringa ved å registrera seg som vaksenopplæringselev i nettportalen vigo.no. Kva med dei som ikkje ein gong kjem så langt at dei opnar nettlesaren for å prøva på ei utdanning.

Den vidaregåande skulen − eit nav

Dei vidaregåande skulane i distrikta må utviklast vidare til å bli viktige regionale kompetansesenter som saman med arbeidslivet finn gode løysingar for å «læra heile livet».

Spørsmålet er om ikkje det lokale arbeidslivet òg bør inviterast sterkare med i utviklinga av den skulen me bør vera for regionen i framtida?

Å ta utgangspunkt i krav som kjem nedanfrå, altså lokale føresetnader, er ofte beste tilnærming når utdanningstilbod skal formast. Nært, kjent, enkelt og trygt er nøkkelord sentrale styresmakter må ta med når skulane skal ta oppdraget når menneske skal læra heila livet.