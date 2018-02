Takk til Rolf Skjelstad, for en fin anledning til å informere om endringene vi gjør innenfor byutviklingsområdet i Stavanger kommune. Under tittelen «Ingen byplansjef i Stavanger?», presenterer Skjelstad 22. februar en god oversikt over de stolte plantradisjoner i Stavanger. Byen har hatt solide og anerkjente arkitekter som ledende byplanleggere, sammenhengende gjennom mer enn 70 år, hvor dagens byplansjef faktisk har tatt den lengste etappen.

De siste årene har byutviklingsområdet måttet tilpasse seg et redusert økonomisk handlingsrom, i likhet med andre fagområder i kommunen.

Rådmannen har nå gjennomført en endring av den administrative hovedmodellen for hele kommunen, inkludert en ny organisering av byutviklingsområdet. Skjelstad er spørrende til hva dette betyr for arkitektkompetanse og fagmiljø.

Tid for endring

Stavanger har gjennom sin vekst og utvikling som energihovedstad hatt et høyt aktivitetsnivå innenfor byutvikling. Når veksten i Stavanger for noen år siden avtok, arbeidsledigheten steg og kommunens inntekter ble mindre, måtte kommunen ta grep for å tilpasse utgiftene til inntektene. De siste årene har byutviklingsområdet måttet tilpasse seg et redusert økonomisk handlingsrom, i likhet med andre fagområder i kommunen. Samtidig er oppgavene mange og mer faglig krevende, og forventningene til saksbehandlingstid, servicenivå, medbestemmelse, åpenhet og tverrfaglighet stadig høyere.

Fortsetter med økt styrke

Det var utgangspunktet for endringsarbeidet ved kommunens tjenesteområde som fra årsskiftet har fått navnet By- og samfunnsplanlegging. Vi har gjennomgått oppgavene våre, og sett på effektiviserings- og forbedringspotensialet ved alle disse. Endringsarbeidet er startet opp, og det fortsetter med økt styrke i 2018 og framover. Målet er å levere gode tjenester mer effektivt, gjennom bedre teknologiske løsninger, i samarbeid med involverte parter, og med et utenfra- og-inn-perspektiv.

Også ledelse og avdelingsstruktur ble tatt opp i denne sammenhengen. Inndelingen i avdelinger hadde ligget fast i over 20 år. Veletablerte fagavdelinger med høy spesialisering og egne arbeidsformer og kulturer, hadde over tid gitt god produksjon og høy trivsel. Samtidig måtte vi erkjenne utfordringene med mindre ressurser og høyere krav, behov for bedre samarbeid og ressursbruk på tvers av avdelingene, og tydeligere prioriteringer fra ledelsen.

Ny organisering

Løsningen ble en omstrukturering og sammenslåing av de tidligere syv avdelingene, til en modell med fire avdelinger. I denne prosessen ble de tre tidligere planavdelingene Byplan, Kommuneplan og Transportplan, omgjort til en samlet avdeling kalt Byutvikling. Avdelingen har rundt 35 medarbeidere, og er inndelt i to tett samarbeidende seksjoner. Vi er nå i gang med å rekruttere seksjonsledere for disse, bl.a. med arkitektkompetanse.

Sammenslåingen av tre planavdelinger til én byutviklingsavdeling er en klar organisatorisk og faglig styrking. Plankompetansen samles under en avdelingssjef, som sammen med sine seksjonsledere skal prioritere og bemanne avdelingens samlede oppgaver.

Sterkt fagmiljø

Byutviklingsavdelingen har et stort arkitektfaglig miljø, blant de største i regionen. Vi vil sikre arkitektkompetanse i ledelsen, og at arkitektmiljøet videreutvikles innenfor de nye rammene. Arkitekter, ingeniører, geografer m.fl. utgjør et sterkt fagmiljø på Byutvikling, med høye ambisjoner på byens vegne. Arkitekturen er en viktig del av byutviklingen, og slik skal det også være fremover i Stavanger.