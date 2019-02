I disse tider går diskusjonene varmt rundt middagsbordet. Noen tiendeklassinger vil kanskje helst bli YouTube-stjerner eller gamere. Men felles for dem alle er at de må ta et framtidsvalg. Et yrkesvalg. Et drømmevalg, kanskje?

Yrkesfag gir gode muligheter for framtidig jobb, ikke minst i Rogaland hvor 130 yrker står klare til å ta imot de unge. Nær kontakt med arbeidslivet fra dag én er en av fordelene. Lønn i læretida, kreativitet og konkrete resultater av arbeidsoppgavene er andre. NHOs kompetansebarometer forteller at vi trenger mange fagarbeidere i framtida. Og mange opplever at det er motiverende å jobbe med både hender og hode etter ti år med mye teori.

Stor etterspørsel

«Veien til studiekompetanse?» spør gjerne foreldre som vil sikre seg at ungdommen kan bli ingeniør eller lege.

Norge trenger elektrikere, kokker, servitører, helsefagarbeidere og frisører, og bedriftene trenger lærlinger. Etterspørselen etter faglært arbeidskraft er stor, spesielt innenfor bygg og industriell produksjon, helse og oppvekstfag. Og etter ti år på skolebenken er det kanskje noen som er interessert i å prøve noe annet?

Langt flere lykkes

Å velge yrkesfag betyr mer praksis i opplæringen. Av elever som begynner i videregående opplæring med karaktersnitt under 3, lykkes 60 prosent første året på yrkesfag. 30 prosent lykkes på studieforberedende. Kombinasjonen av teori og praksis ser ut til å passe veldig godt for mange.

Nye tall viser at vi i Rogaland er gode til å ta vare på våre lærlinger. Hvert år går 5500 ungdommer på lærekontrakt, og fram mot 2030 trengs det 100.000 nye fagarbeidere. 3100 personer mottok fag- og svennebrev i Rogaland siste år. Det er best i landet.

Hva vil du bli?

Nå skal tiendeklassingene gjøre sitt første store og viktige valg. «Hva vil du bli da?» er spørsmålet. For 16-åringen er det kanskje litt overveldende.

Det er ikke lenger nødvendigvis slik at de tar et valg for hele livet. Mange skifter jobb i løpet av et arbeidsliv. Med fag- eller svennebrev har du rett på ett år med påbygg for å få studiekompetanse. Fagskolen er et annet alternativ. Det er en utdanning mellom videregående opplæring og høgskoleutdanning. Inntakskravet er fagbrev. I tillegg tilbyr flere universiteter og høgskoler den såkalte y-veien. Det betyr at du kan begynne på høyere utdanning med fagbrev som inngangsbillett.

Nøkkelen til å få jobb

Krystallkulen har få svar. Vi vet ikke hvordan yrkeslivet vil være om, la oss si 15 år. Det vi vet, er at med fagbrev i hånda er du mye bedre rustet til å lære nye ting eller omskolere deg helt. At flere gjennomfører opplæringen, er samfunnsoppdrag nummer én for oss i Skole-Norge. Utdanning er nøkkelen til å få jobb og bidra i samfunnet. Og for hvert år i opplæring, øker sjansen for å lykkes i arbeidslivet.

Til ungdommen vil jeg si: Snakk med yrkesrådgiveren på skolen din og utforsk mulighetene du har på vilbli.no eller vigo.no.