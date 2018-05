Stavangers unge har et uvurderlig tilbud i Metropolis, ungdommens eget kulturhus. Fra byens politikere fortjener dets 50.000 årlige brukere forpliktende løfter – ikke uforpliktende selvskryt.

En rød sild

Britene kaller det «a red herring» – en rød sild. Uttrykket stammer fra historien om jegeren som brukte røde og sterktluktende kippers for å forsøke å distrahere og derved trene opp sine jakthunder. En «red herring» er da noe som distraherer, eller til og med villeder, fra hovedsaken.

Vi påstår ikke det er med overlegg, men Per A. Thorbjørnsens (V) lange innlegg «Metropolis har aldri vært truet» (4.5.18), fremstår til tider som en eneste rød sild. For med hele 731 ord til rådighet, hvorfor går ikke Thorbjørnsen til sakens kjerne, som er å love at ingen skal stå uten et tilbud fra Metropolis i byggetiden?

Nytorget 1, hvor Metropolis holder til i dag, skal rives. Høyre-alliansen (H, Frp, KrF, V, SP, og Pensjonistpartiet) vil ha et massivt kontorbygg på 4-7 etasjer og opptil 20.000 kvadratmeter der i stedet, noe de proklamerte i en pressekonferanse i februar.

Hvor skal Metropolis holde til i byggetiden?

Ikke ett ord

Hvor mye oppmerksomhet ga så disse partiene Metropolis da? Aftenbladet oppsummerte det bra: «I avtalen mellom flertallspartiene heter det nå kun at Metropolis skal ha «sentrumsnære lokaler». Ja, faktisk – det var alt. Ikke ett eneste ord om at Metropolis skulle få være på Nytorget. Heller ikke ett ord da om det dyktige og tilgjengelige fagmiljøet i Ungdom og Fritid, som holder til i 2. etasjen over Metropolis og gjør en særs viktig jobb for unge i Stavanger i dag.

Byggetiden vil ta år

Det er bra at Thorbjørnsen nå holder muligheten åpen for at både Metropolis og Ungdom og Fritid kan flytte inn et nybygg på Nytorget. Men byggetiden vil ta år. Hvor skal Metropolis holde til i byggetiden? «Det må vi få tid til å komme tilbake til», skriver han, og ønsker å sette punktum for debatten.

For Stavanger Arbeiderparti og Stavanger AUF er dette langt fra godt nok. Dersom Metropolis må ut av Nytorget, fortjener de en forpliktende garanti om at de ikke vil risikere å stå uten et tilbud, men at erstatningslokaler tvert i mot skal stå klare fra dag én.

Røde, døde sild

Innen det nåværende politiske flertall er villige til å gjøre dette, vil alle andre løfter og tåketale om Nytorget fremstå som røde, døde, sild.