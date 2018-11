Elever, lærere og beboere på Storhaug har også engasjert seg. Som nærmeste nabo av skolen, er jeg også dypt uenig i valg av grått.

Nylund skole er et vernet kulturminne, bygget mellom 1915-1917. Fuktproblemer i murveggene gjør det nødvendig å restaurere byggets fasade. Det er bra at det bevilges penger til en grundig fasaderehabilitering. Mange malingstrøk gjennom årenes løp har gjort veggene tette.

Gul og skolevennlig

Skolens uteområder brukes mye på ettermiddag og kveldstid av barn og ungdom. Skolegården og lekeområdet ligger mot øst og har lite sol på ettermiddag og kveld. Når solen skinner på skolen, reflekterer bygget mye lys på grunn av gulfargen. Etter min mening kan det å male skolen grå, gi elevene et dårligere læringsmiljø. Farger og lys påvirker oss og kan ha større innvirkning på oss enn vi tror. Hvorfor skal man gå tilbake til den grå og triste skolen slik noen av oss husker den på 70-tallet? Hvorfor kan ikke Nylund skole fortsette å være fin og gul og skolevennlig slik den er i dag?

Privat

Storhaug bydel fremstår i dag som grønnere og mer fargerik i dag enn det den gjorde på 70-tallet, og det er vi jo glade for. Hvorfor da tilbake til det grå? Nylund skole rager høyt og massivt i nabolaget. Man skulle tro at et så stort og massivt bygg stjeler lys. Etter min mening gjør den det motsatte, den gir faktisk mer lys på grunn av gulfargen.

Friskt innslag

Nylund skole er et friskt innslag på Storhaug med den gule fargen og fra luften er den et signalbygg for hele byen. Vi har etter min mening nok av gråtoner, med grå asfalt og grått vær. Et mål i kommunens områdesatsning for Storhaug er blant annet å gjøre bydelen triveligere og grønnere.

Å male skolen grå, er etter min mening stikk i strid med dette. Bydelen vil rett og slett bli betraktelig gråere. At skolen var grå da den stod ferdig i 1917, kan vel ikke være et godt argument fra byantikvaren? Fargen har mye å si for et så ærverdig og monumentalt bygg som Nylund skole er. Fargevalg bør vurders ut ifra meninger til alle barn og voksne som bruker skolen hver dag.