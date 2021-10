Ikke antall kvadratkilometer som gir en sterk kommune

DEBATT: Ønsket om en sterk ryfylkekommune går igjen som et mantra fra en liten gruppe i Forsand. Men det er ikke antall kvadratkilometer som gir en sterk kommune.

«At mange sluttet i politikken når gamle Forsand kommune gikk inn i en større kommune er helt naturlig. Men at noen få politikere får lengre reisevei, er et svakt argument», skriver Olav Rettedal.

Olav Rettedal Forsand

Vi har opplevd en enorm forskjell i nivå i skoleledelsen for eksempel. Høyere kvalitet og kompetanse i de ulike etatene skyldes ene og alene antall innbyggere i Sandnes kommune og større fagmiljø. Om Strand kommune økes med tusen innbyggere endrer det ikke noe på det. Heller ikke om Hjelmeland blir med.

Fornøyd med samarbeidet

Teknisk etat er fornøyd med samarbeidet med Sandnes og ønsker seg ikke til Strand. At det blir observert biler i Forsand det står Sandnes kommune på, har blitt tatt opp som argument mot sammenslåingen med Sandnes. Til opplysning gjelder det også de bilene som er stasjonert på Forsand. Om kommunebiler skulle ha krysset fjorden styrker det fergesambandet og blir derfor en positiv støtte fra Sandnes kommune til

oss innbyggere på Forsand.

Personlig tenker jeg ikke på hvilken kommune butikken jeg handler i tilhører, og jeg tror det gjelder de fleste.

Legekontoret samarbeider godt med Sandnes, men blir vi overført til Strand blir antagelig dette kontoret nedlagt. Landbrukskontoret og servicetorget blir nedlagt. Det argumenteres med at kraftinntektene fra Forsand kunne brukes til å skape arbeidsplasser på Strand for oss Forsandbuer. Men det kan neppe veie opp for de 30 arbeidsplassene Sandnes kommune kan skape ved å bygge om samfunnshuset til

omsorgsboliger.

Statsforvalteren som skal utrede en eventuell ny grensejustering regner jeg med har vidsyn til å se på mer enn to alternativer; en omgjøring av forrige grensejustering. Vi vet at noen politikere i Forsand ville ha Oanes inn i Strand kommune. Det kunne lage problemer for fergen og igjen en snublestein for sammenslåingen med Sandnes. Vi vet også at Strand ville ha Preikestolen. Men å gjøre en liten skole mindre, og lage lengre dager for mange barn, bør ha sterkere argumenter. Det er vel en grunn til

at det ikke gis innsyn i saken.

Årskull ned i fem personer

Jeg unner Strand kommune en ny svømmehall. Men hvem vet, kanskje sparekniven på sikt fører til nedleggelse av både Forsand svømmehall, skolen og barnehagen om vi overføres til Strand kommune. Med årskull ned i fem personer kan det nok bli fristende, men vil aldri skje i Sandnes kommune. Historien har vist at Strand er en dårlig nabo og har ønsket å suge mest mulig penger ut av Forsand. Sandnes kommune har vist at de ønsker oss vel. Men kan Strand kommune tilføre oss mer?

Strand-tilhengerne kan jo begynne med å søke fastlege i Strand. Det er ikke ment som et sarkastisk forslag, men peker på realitetene som vil møte oss.

Legg følelser til side

At mange sluttet i politikken når gamle Forsand kommune gikk inn i en større kommune er helt naturlig. Men at noen få politikere får lengre reisevei, er et svakt argument. Nærhet og påvirkningskraft er indirekte argumenter. For organisasjoner og lag betyr kommunegrenser ingenting. Har ikke hørt at noen av dem har uttalt det. Personlig tenker jeg heller ikke på hvilken kommune butikken jeg handler i tilhører, og jeg tror det gjelder de fleste. Stavanger og Strand skuer til hverandre og hvordan ser kartet ut langt frem i tid? Vil Forsandbuen tilhøre Stavanger eller Sandnes kommune? Legg heller følelser og idealistiske forestillinger til side og åpne øynene for hvilke konsekvenser som kan møte oss i virkeligheten om vi i Forsand flyttes til Strand kommune.