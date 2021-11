I edderkoppens nett

KRONIKK: Merk deg navnet Peter Thiel. Han trekker i mange tråder, også i Norge – og han vil noe med deg.

Peter Thiel som Trumps mann på Republikanerenes landsmøte i 2016. Thiel er edderkoppen i nettverket av den nye generasjonen investorer i Silicon Valley – den sentrale figuren ved maktens nye frontlinjer på to viktige områder: global overvåkingskapitalisme og politisk polarisering.

Debattinnlegg

Preben Hempel Lindøe Professor em. i samfunnssikkerhet, UiS

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En annonse tilbød kostnadsfritt et apparat for blodsukkermåling. Med en app kunne jeg legge inn mine egne målinger, men også andre personlige opplysninger, for å overvåke min egen helse. Men hvem får tilgang til mine persondata?

Hjemmesidene til det tyske morselskapet ga svar. Mine data ble lagret på servere i EU og delt med hele konsernet, med partnere og i markedsføringshensikt. De kunne bli overført til datterselskap i USA og land «som kan ha ulike nivåer av databeskyttelse enn de som gjelder i ditt hjemland».

Leier vi en sparkesykkel og oppretter en konto via en app, deler vi informasjon om navn, e-postadresse, postadresse, telefon, bank og betalingshistorikk. Utleieselskapet kan koble informasjonen til andre selskaper og dele «med tredjepart for forskning, kommersialisering og andre formål».

Våre persondata, preferanser, valg, geografiske posisjoner med mer hentes inn via smarttelefoner, smart-hjem og smartbyer. Informasjonen vi gir fra oss blir «råstoff» i en forretningsmodell som den amerikanske samfunnsforskeren Shoshana Zuboff beskriver i boken «Overvåkingskapitalismens tidsalder». Hun forteller historien om teknologiselskapene som samler, sorterer og gjenbruker informasjonen ved hjelp av maskinell intelligens (algoritmer). Vi gjenfinner «våre data» hos annonsører og andre brukere i produkter og tjenester som forutsier og påvirker vår atferd; vi speiler oss i vårt eget bilde.

Nasjonale myndigheter som CIA, Pentagon, FBI – men også norsk politi og tolletat – står på kundelisten.

Zuckerbergs mentor

Hvem trekker i trådene og får oss til å opptre som dukker i et marionett-teater?

Grunnleggeren av Facebook, Mark Zuckerberg, er åpenbart en sterk kandidat. Han får også stor plass i Zuboffs fortelling. Aftenbladets reportasje 23. oktober, «Prøver Facebook å monopolisere neste generasjon internett?», er et eksempel på at han stadig er i medienes søkelys og må forsvare seg mot anklager.

Zuckerberg har imidlertid en læremester, investor og mentor – Peter Thiel. Fra starten har han holdt sin hånd over Zuckerberg og sikret hans eneveldige posisjon i Facebook. Zuboff nevner ikke Thiel, og forklaringen kan være den historien Lena Lindgren forteller i boken «Ekko – Et essay om algoritmer og begjær». Gjennom et helt år jaktet hun på ham som hun betegner som edderkoppen i nettverket av den nye generasjonen investorer i Silicon Valley, han er «gudfaren i gudenes dal».

Journalisten Max Chafkin har i 15 år fulgt utviklingen i Silicon Valley. I biografien «The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power» karakteriserer han Thiel som «kanskje den viktigste påvirkeren i verdens mest innflytelsesrike industri» og som «kultlederen i kaosets kult». Chafkin dokumenterer Thiels posisjon og rolle som nettverksbygger ved maktens nye frontlinjer på to viktige områder: global overvåkingskapitalisme og politisk polarisering i USA.

Thiels portefølje av investeringer og partnere gir en indikasjon på hans innflytelse. Sammen med Tesla-gründeren Elon Musk knekket Thiel koden for digitale pengetransaksjoner og utviklet betalingsselskapet PayPal. Fra 1990-tallet ledet han et nettverk som omfattet grunnleggerne av Youtube, Yelp og LinkedIn. Denne gruppen bidro til å finansiere Facebook, Airbnb, Spotify og Googles store prosjekt om kunstig intelligens.

Oktober 2020: Administrerende direktør Peter Thiel (t.v.) og den senere Tesla- og Space-X-gründeren Elon Musk to år etter at de grunnla PayPal.

Etter 11. september utviklet Thiel selskapet Palantir, som tilbyr tjenester for å avdekke spionasje, terrorbekjempelse og drive politisk overvåking. Nasjonale myndigheter som CIA, Pentagon, FBI – men også norsk politi og tolletat – står på kundelisten.

I selskapet Alcor tilbyr Thiel sine kunder (og forbereder selv) nedfrysing av den døde kroppen – i påvente av et medisinsk gjennombrudd som kan gi livet tilbake.

I Norge er Thiel investor og strategisk partner i investeringsselskapet Snö Ventures og strømselskapet Tibber.

Trumps mann

Da president Donald Trump i desember 2016 hadde et møte med teknologiledere, fikk visepresident Mike Pence og Peter Thiel plassene nærmest presidenten. Helt til venstre Sheryl Sandberg fra Facebook, til høyre Tim Cook i Apple.

Thiels rolle som politisk aktør ble tydelig da Facebook i 2016 ble kritisert for å forvrenge og undertrykke informasjon i sosiale medier. Facebook tilbakeviste anklagene, men Zuckerberg tok grep for å styrke sin og selskapets posisjon. Han henvendte seg til Thiel, og sammen la de opp en strategi om at Facebook skulle være en plattform for «all ideas» – også politiske ytringer.

Budskapet ble oppfattet av ansatte i Facebook og ute i verden, inkludert Donald Trumps støttespillere i valgkampen. De neste månedene ble Facebook dominert av falske nyheter av typen «Pave Frans sjokkerer hele verden ved å støtte Donald Trump som president» og «Hillary Clinton har solgt våpen til islamske terroriststater».

Zuckerberg beklaget, men nektet i en senere i kongresshøring at Facebook hadde manipulert informasjon i valgkampen.

Thiel, på sin side, donerte midler til Trumps valgkamp og deltok på Republikanernes nominasjonsmøte. Etter valgseieren fikk han sitt eget kontor i Trump Tower og ble inkludert i de indre sirkler. Senest i høst donerte han 20 mill. dollar til den radikale fløyen hos Republikanere som vil presse ut Trumps kritikere.

Peter Thiel flytter den første brikken under VM-kampen mellom Sergej Karjakin (t.v.) og Magnus Carlsen.

Les også Kristian Kise Haugland: «Den digitale EU-revolusjonen: Teknologi-gigantene skal reguleres»

Vår samfunnsorden i spill

Den franske økonomen Thomas Piketty setter vår tids voksende ulikhet og demokratikrise inn i en bred historisk sammenheng. Han advarer mot en markedsøkonomi, som overlatt til seg selv, representer sterke og splittende krefter. Den blir en trussel, både mot et demokratisk samfunn og verdiene om sosial rettferdighet som samfunnet bygger på.

Historien om Peter Thiel er en glimrende illustrasjon på hvilke verdier det dreier seg om. Den gir oss også en mulighet for å reflektere over hvor vi befinner oss i nettet, – på nettet.