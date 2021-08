Gaming er bra, men ikkje utan komplikasjonar

DEBATT: Rekordmange barn og unge speler dataspel, og det er veldig bra. Men det kjem ikkje utan komplikasjonar, gaming kan føre til større sosiale skilnader, og det kan hindre ungdom i sin sosiale utvikling.

«79 prosent av alle born mellom 9 og 10 år spele ein eller anna form for dataspel. Då er det særleg viktig at vi som samfunn fangar opp denne interessa og set den i ei god og organisert ramme», skriv Hadle Rasmus Bjuland og Anne Kristin Vik Bruns.

Hadle Rasmus Bjuland 2. kandidat på Rogaland KrFs stortingsliste og nestleder i KrFU

Anne Kristin Vik Bruns 4. kandidat for Rogaland KrFs stortingsliste

Løysinga er ikkje å forby gaming, den har kome for å bli. Det kan løysas med andre tiltak, det krev berre politisk vilje.

For nokre dagar sidan fekk me besøka gamingtilbodet for unge, «Haven» som er Norges lengste gratis e-sport – arrangement. Tilbodet vert arrangert på Sørmarka Arena i Stavanger.

Kvar einaste dag i sommarferien er det i overkant av hundre barn som besøker tilbodet med fulle ventelister. Denne sommaren får dei støtte gjennom koronamidler for barn og unge frå regjeringa og Stavanger kommune som gjer det mogleg å gjere det gratis denne sommaren.

Alle barn mellom 6–18 år skal få tilskot på 2000 kr for å delta i ein organisert fritidsaktivitet.

Sosialt fellesskap

Konseptet er enkelt: Haven har topputstyrte datamaskiner, og barn og unge kan kome der å spele dataspel, saman med andre unge. Dei har turneringar og sosialt mellom kvarandre. Til hausten vil dei starte med ei abonnements-basert ordning som vil gjere at foreldre må betale for at ungane skal nytte tilbodet. Til gjengjeld får dei oppdatert utstyr og sosialt fellesskap med andre med same interesse.

Vi veit at for mange er dette svært viktig sosialt. Mange har vener både nasjonalt og internasjonalt gjennom speling på nettet, det er viktig og bra, men at det blir lagt til rette for at ein kan møtast fysisk gjev dette tilbodet ein større dimensjon. For mange er dette kanskje første gong dei har hatt høve til å drive med gaming på ein organisert måte. Fleire seier at dei har fått nye vener, at det er kjekt å kome hit og engasjementet er stort.

79 prosent av alle born mellom 9 og 10 år spele ein eller anna form for dataspel. Då er det særleg viktig at vi som samfunn fangar opp denne interessa og set den i ei god og organisert ramme. Det er akkurat det Haven ønsker å gjere. Her er det trygge vaksne som både følge med og gjer viktig instruks og har stor kompetanse på området, samtidig snakkar med ungdommane, ser dei og viser interesse for kvar enkelt.

Dyr aktivitet

E-sport er ein fritidsaktivitet som kan bli dyr, både utstyr og spel kan raskt bli gammalt sidan den teknologisk utviklinga går raskt. Det kan også bli ganske ekskluderande for dei som ikkje har råd til å investere i rett og godt utstyr. Dersom KrF fortset i regjering til hausten, vil me sikra fritidskortet til alle kommunar i Norge. Alle barn mellom 6–18 år skal få tilskot på 2000 kr for å delta i ein organisert fritidsaktivitet.

Denne sporten har kome for bli verande, det er opp til oss som samfunn å anerkjenne det og sjå det positive i nettopp dette. Då må vi også ta oss den tida det trengst for å forstå og vite kva borna våre gjer på denne fritidsaktiviteten. Det er så ufortent negative haldningar som så lett riv ned det som kan vere ein svært viktig arena for både fritidsaktivitet og kompetanse

Politisk vilje

KrF har løysinga på problemet, fritidskort til alle barn og unge som sørgjar for at gaming ikkje skapar klasseskiljet, men gjer det mogleg for alle uavhengig av økonomi, og ikkje minst, vi treng fleire tilbod som «Haven» som vågar å starte eit gamingtilbud som gjev unge nettverk og relasjonar med menneske med same interesser. Gaming kjem ikkje heilt utan komplikasjonar. Men dei problema kan løyast, det krev berre politisk vilje.