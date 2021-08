MDG og nedstengning

DEBATT: Nedstengning av norsk sokkel vil høyst sannsynlig føre til økning av globalt utslipp og ikke reduksjon, slik MDG mener.

«Oljefelt i Irak, en av verstingene når det gjelder fakling av gass», skriver Jens Myklebust.

Jens Myklebust Stavanger

Norsk oljeproduksjon er ikke større enn et middels Opec-kutt, som vanligvis blir tilbakeført innen et år uten særlige endringer. Økningen i globale utslipp vil skyldes det faktum at mange oljeproduserende land har vesentlig høyere utslipp knyttet til utvinning og transport enn Norge.

Rapporten til Knut Einar Rosendahl sier at slike utslipp ikke betyr så mye i den store sammenheng, men da kan han umulig ha tatt med at det i dag fakles like mye gass som hele den norske gassproduksjonen, og at millioner av tonn olje lekker fra rørledninger. Dette skjer stort sett i mer eller mindre korrupte diktaturstater som neppe er så opptatt av å rapportere slike utslipp så nøyaktig heller.

Vil legge ned norsk oljeutdanning

Rasmus Hansson i MDG er så bekymret for Oslofjorden at han vil få eksperter til å utrede om bading er skadelig for fjorden. Her går man altså svært grundig til verks, men når det gjelder høy risiko for forverrede klimautslipp, og bortfall av noen hundre tusen norske arbeidsplasser, så holder det med synsing og noen rapporter utarbeidet av økonomer. Burde man ikke i det minste sjekket hvordan disse verstinglandene jobber før vi gir stafettpinnen videre? FNs klimarapport sier at alle land bør stoppe leting etter olje, og da blir det vel feil for klimaet dersom landet med de strengeste reglene og minst utslipp skal starte først?

Ellers vil MDG legge ned all norsk oljeutdanning. Er dere ikke da bekymret for at dagens andel av utenlandske konsulenter (som allerede er stor) vil skyte i været, og at norsk kompetanse vil tynnes ut slik vi ser i andre bransjer? Og hva med plugging og sikring av 6000 brønner når det hele er over? Dette er en enorm arbeidsoppgave som må gjøres, og hvor risikoen for miljøskader er høy. Slikt arbeid bør vi ha kontroll på selv, og dagens studenter vil nok ha hendene fulle med dette til de er pensjonister og vel så det. CO₂-lagring i oljebrønner vil også trenge slik utdanning.

Det finnes dessverre ingen kvikk fiks for verdens energibehov uten bruk av fossilt brensel i en verden med høy vekst i fattige og folkerike land. Selv om utslippene nå går ned i Europa og USA, så går de opp med 10 gangen i Asia. Det beste vi kan gjøre er å utnytte fossilt brennstoff vesentlig bedre enn i dag.

Hadde monnet skikkelig

En løsning er å forsyne kjøretøy og fossildrevet industri med elektrisk strøm fra olje/gasskraftverk med CO₂-fangst. Nå er det vel neppe aktuelt for MDG å akseptere effektiviserende bruk av fossilt brensel for å få ned utslipp, men for klimaet hadde dette vært en løsning som virkelig hadde monnet mens det ventes på fornybart.