Om stygt og pent, – og det gamle politikammeret på Nytorget

DEBATT: Det gamle politikammeret på Nytorget i Stavanger er et stille symbolsk uttrykk for 1960-tallets framtidsoptimisme, – sosialdemokratiet, velferdssamfunnet og et politi som representerte folket.

Nytorget sett fra et lite stykke bort i Pedersgata, med St. Petri kirke og det gamle politikammeret bakenfor trærne. Det siste «skaper et nødvendig tomrom som gir luft til det avrundete gatehjørnet mellom Bergelandsgata og Nytorget», skriver Endre Elvestad.

Endre Elvestad Arkeolog

Professor Harald N. Røstvik har en interessant kronikk om det gamle politikammeret på Nytorget i Stavanger i Aftenbladet 24. januar. Innlegget oppfordrer til en debatt om arkitektoniske uttrykk og retorikken som omgir bygget.

Røstvik hevder at politikammerets hjørne mot Petrikirken er «sjokkerende svakt og uløst», det «krangler med omgivelsene» og «det snakker ikke med byen».

Arkitektenes hensikt?

Det er gode grunner til å hevde det motsatte. Hjørnet er lite kranglete, og det skaper et nødvendig tomrom som gir luft til det avrundete gatehjørnet mellom Bergelandsgata og Nytorget. I tillegg er den ene kortveggen i hjørnet perforert av tre store vinduer som gir nødvendig lys inn til politikammerets korridorer, og som gir innsyn i politikammeret fra forbipasserende på utsiden.

Om dette bygget snakker mindre med byen enn Tinghuset, Bøndernes Hus eller Handelens hus, kan verken arkitekter eller ikke-arkitekter vite. Å tolke bygg er ikke en objektiv vitenskap, og her føyer arkitektfaget seg inn blant alle de andre humanvitenskapene.

Stygt eller pent kan ikke vurderes ut fra objektive kriterier, målbare størrelser, geometriske former eller logikk. Om ting er stygt eller pent avhenger av øyet som ser. Eller personen som synser.

Forskjellen mellom vanlig synsing og akademisk synsing er at det siste må argumenteres for faglig. Derfor kunne det vært interessant å få noen faglige argumenter for hvorfor hjørnet er sjokkerende svakt og uløst, om hvorfor det er kranglete og hvorfor det ikke snakker. Kunne dette være arkitektenes hensikt?

Utsnitt av førstesiden i Aftenbladet 21. november 1967. Kunstneren Andreas Bøe til venstre i bildet, i midten hans assistent, kunstmaleren Kurt Gudbrandsen og til høyre politimester Olav Refsnes Lea.

Andreas Bøes kunst

En av førsteside-henvisningene i Stavanger Aftenblad 21. november 1967 var om Andreas Bøes kunstverk i politikammeret, og overskriften var: «Først da er bygget avsluttet». Politimester Olav R. Lea og ordfører Arne Rettedal var enige om at bygget ikke var ferdig før Bøes veggmaleri var på plass. Bøe utdypet og sa at tanken bak verket var byggets funksjon som tilholdssted for lovens vokter.

Det er interessant og litt rørende å lese dette oppslaget, – og oppslaget i Aftenbladet fire år tidligere, da politikammeret ble innviet. Alle var begeistret – politiet, kommunen og Aftenbladets journalist som var samstemte i at det var det peneste og mest moderne i hele landet.

Andreas Bøes relieff i det gamle politikammeret på Nytorget er 4 meter bredt og 6,5 meter høyt og går gjennom tre etasjer.

Bøes muralkunst kan ikke flyttes, men den kan ødelegges. Bøes veggmaleri er en integrert del av trappeoppgangen, som gir det naturlig overlys fra takvinduer og trappeavsatsen som deler kunstverket i to. Den nedre delen er rene abstrakte former. I den øvre delen framtrer et ansikt som gir assosiasjoner til kubistenes fascinasjon for ansiktsmasker fra fjerne kulturer. Er det en kubistisk politibetjent?

Uansett inngår verket i et vakkert samspill med trappeoppgangens strenge geometri. Samarbeidet mellom arkitektene Retzius/Bjoland og billedkunstneren Bøe er eksemplarisk. De som vil se, må bevege seg nært verket, gå opp på trappeavsatsen og se opp og ned for å fatte helheten. Da framstår verket som levende, med lysspill i mineraler og ulike sandfarger og overflatestruktur som lever i takt med årets og værets skiftende lysforhold. Inne i Stavangers peneste politikammer.

Datidens fremtidsoptimisme

Med referanser til filosofen Wittgensteins hytte peker Røstvik i sin nevnte kronikk på noe viktig: Arkitektur er ikke bare fasader eller ytre former. Hytta til Wittgenstein ble ikke bevart på grunn av arkitektoniske kvaliteter. Den ble bevart fordi den var hytta til Wittgenstein. Arkitektur uttrykker også følelser, nostalgi, identitet, hjemhørighet og håp om en bedre framtid.

Bevaring av det gamle politikammeret på Nytorget i Stavanger et ikke et spørsmål om stygt eller pent. Bygget har en «gerhardsensk» nøkternhet, det hever seg ikke over arbeidernes trehus, det kaster ikke skygger over Nytorget eller stjeler oppmerksomhet fra Petrikirken. Det er et stille symbolsk uttrykk for 1960-tallets framtidsoptimisme, – sosialdemokratiet, velferdssamfunnet og et politi som representerte folket.