Pietisme i pandemiens tid

DEBATT: «Lykkeland» ruller igjen over skjermene, og vi får gjenoppleve Stavangers brå overgang fra plikttro pietisme til utbredt hedonisme.

Debattinnlegg

Hard Olav Bastiansen Statsviter

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Pubkulturens og diskotekenes inntog brukes som eksempel på hvordan byen ble moderne og sekularisert. Stavanger tok igjen utviklingen andre storbyer i landet allerede hadde startet på. Norge av i dag er åpnere og ikke lenger preget av pietistiske holdninger til alkohol, uteliv og rytmiske dansebevegelser som kan føre til at ungdommen forderves. Eller?

Myndighetene stoler ikke på at vi kan ta et glass vin eller to til maten uten at det utarter til smittebærende nærhet og umoral.

Moderne og fordomsfrie

Da den forrige regjeringen åpnet landet etter det alle trodde var slutten på pandemien, lovte Bent Høie at den nå igjen var mulig med one-night-stands. Kanskje ikke den mest velvalgte eller elegante bildebruken, og det er ikke sikkert at den ble forstått av alle. Andelen smittetruede sykehjemsbeboere som tok referansen, er antakelig ikke veldig høy. Like fullt. Bent Høie demonstrerte vårt selvbilde som moderne og fordomsfrie. Vi ønsker å fjerne oss så langt vekk som mulig fra forestillingen om at vi er en pietistisk nasjon.

Men selvbildet forvitrer når vi står overfor pandemien. Igjen viser vi vår grunnleggende pietisme og skepsis til alkohol og uteliv. Forbud mot alkoholservering har blitt det viktigste verktøyet i den nye regjeringens koronakamp. Det nytter ikke at restauranter reduserer antallet gjester, flytter border i henhold til alle smittevernregler, begrenser seg til kun å servere alkohol til dem som sitter ved bordene, stenger serveringen mye tidligere enn vanlig, etc. Listen kan gjøres lang.

Pietismen har seiret

Kampen mot alkoholen har blitt regjeringens viktigste kampmiddel. Myndighetene stoler ikke på at vi kan ta et glass vin eller to til maten uten at det utarter til smittebærende nærhet og umoral. Resultatet er en ødelagt julebordsesong for utelivsbransjen og økte statlige støtteordninger til dem som jobber der. Pietismen har seiret.