Behov for klare tanker i strømdebatten

DEBATT: Høyremannen John Peter Hernes forsøker i sitt leserinnlegg i Aftenbladet 27. desember å forklare strømvanviddet med tre punkter, og han mener vi må tenke nytt.

«Vi har ikke behov for 151 videreforhandlere av strøm som skal ha mulighet for å snylte vekk hundrevis av millioner som fortjeneste, uten å tilføre noen øket verdi overhodet», skriver Øyvind Larsen.

Debattinnlegg

Øyvind Larsen Ålgård

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nei, John Peter Hernes! Her er intet behov for å tenke nytt, men å tenke klart.

Strømvanviddet skyldes kort fortalt et politikerinitiativ som er ca. 30 år gammelt, som har fått utvikle seg uten ansvarlig styring av de samme, og da sjølsagt også er et ansvar som påligger de samme.

Grunnlovens ord «all makt i denne sal» gjelder ikke lenger.

Norsk strøm sløses bort

Årsakene til vanviddet ligger ikke i at «vanlige folk» bruker for mye strøm, men at norsk strøm er sløst vekk til fordel for noen få investorer, pluss sjølsagt til den/de organisasjonen(e) som håver inn økonomi-fordeler fra «gigant-prisene» som er blitt «europeiske».

I tillegg til tullete og unødvendige 19 utenlandskabler, 7 under vann og 12 over, (det hadde vært nok med maks. 4), unødvendige vindturbiner (som plager befolkningen, og der inntekter havner i «skatteparadis»), så er likevel en hovedforklaring politikken til Hernes og hans parti Høyre (+Frp) og noen svake andre politiske farger, som nok ikke innså hva de stemte for, og hva de vedtar som til og med er blitt direkte negativt for disse partienes velgere.

Nei, Hernes! Ikke forsøk å prate deg vekk fra din egen «blå» egoist-politikk.

Vi har ikke behov for 151 videreforhandlere av strøm som skal ha mulighet for å snylte vekk hundrevis av millioner som fortjeneste, uten å tilføre noen øket verdi overhodet.

Skulle havnet hos «vanlige folk»

Disse «vekk-snyltede» millionene gitt i unødvendig og bortkastet fortjeneste, skulle sjølsagt havnet hos «vanlige folk» og norsk kraftkrevende industri, og til å få elektrifisert den gjenværende transporten som i dag drives av særlig diesel-lastebiler som både forurenser luft, skaper trafikkulykker og veikaos for «vanlige folk» og nødvendig nær-distribusjon.

Våre medier viser seg svake som ikke gjennomskuer disse «blå» snylterne på de norske fordelene som skulle gått til landet og den «vanlige befolkningen».

Støre og Vedum må nå virkelig sette seg ned å gruble litt mer på hva «vanlige folk» i virkeligheten betyr.

Nødløsning for å pynte bittelitt på strømvanviddet er bare akutt-hjelp.

Det er framtida som må stå i søkelyset.

Vekk med:

Svære «vindturbinparker».

15 utenlandskabler (behold 4).

151 strømselgere.

«Blå» markedsstyring, inklusive EU-innblanding via blant annet Acer.

Dersom de «blå» får fortsette sin markedstilpasning og nettverksøkonomi, så er det ikke lenge før drikkevann havner i samme kategorien.