Yngve, du er ikke den eneste som undrer deg over strømkablene

DEBATT: Yngve Tveit fra Sola ytrer sterk bekymring for framtida og samfunnet rundt seg. Det handler om strøm og strømkabler. Han stiller betimelige spørsmål om kompetansen og framsynet hos dem som styrer.

Landets styrende har tillatt at det spekuleres i strøm som hele landets befolkning er avhengige av.

Hilde Roald Oslo

Mange lurer på hva som skjer nå. Og mens dette skrives, går faktisk strømprisen opp for hvert lille sekund ...

Investor Øystein S. Spetalen ga for et par dager siden en god analyse av prosesser som er på gang akkurat nå, faktisk noen særdeles skremmende opplysninger for slike som meg og alle andre hverdagsmennesker: Den handlet om at landets politikere og andre styrende har åpnet opp for et marked som tillater at det spekuleres i strøm – som en hvilken som helst handelsvare.

Se hva som skjedde i USA

Alle som har litt minne om kapitalkreftenes bakside, husker at for bare få år siden hadde vi en liknende stygg sak i USA – der spekulanter shortet, det vil si kjøpte, solgte og spekulerte i noe de ikke selv eide, i vanlige folks boliglån, til det hele sprakk og folk og fe ble kastet på gata, ribbet for alle sine verdier.

Det som skjer i vårt lille land er kanskje enda verre eller like ille: Landets styrende har tillatt at det spekuleres i strøm som hele landets befolkning er avhengige av. Nei, det handler ikke om det å ha en kjempebolig, to eller tre biler i garasjen, gigahytte både på fjellet og ved sjøen. For majoriteten av landets litt over fem millioner mennesker handler det om å kunne tillate seg varmt vann til kaffen og ikke å stå midt på natta når det er litt rimeligere enn andre tider på døgnet, for å vaske klær i en vaskemaskin som krever strøm.

Hva har skjedd? Hvordan har de styrende kunnet tillate at markedskrefter får herje med noe så grunnleggende nødvendig som strøm til norske hushold? Har de styrende gått ut over sine fullmakter?

Har Stortinget sovet i timen? Har man latt seg forblinde så grundig og ettertrykkelig at man har tillatt «amerikanske tilstander» i et land som har bygget opp all sin kunnskap og velstand på sosialdemokratiske verdier, der fellesskapets alminnelige vel stort sett har vært det viktigste?

Nå må dere stå rakrygget!

Noe har gått riv ruskende galt på veien i løpet av noen tiår med frislipp av markedskrefter, spekulanter og latterlige konkurransejippoer for eksempel innen samferdsel. Nå er det nok, veldig nok. Stortinget hasteinnkaller til møte om tre uker. Her har man det travelt, gitt.

Ja, jeg tillater meg å være syrlig, nærmest saltsyrlig. Det er krise i landet, ikke bare strømkrise, men krise i form av sterk politikerforakt, og dette er folkevalgte attpåtil. Det kom endelig opp i dagen dette året at mange gjennom årtier har snytt og bedratt og tillatt seg goder og bevilgninger som de nå ikke vil ha offentlig innsyn i. Svært mange burde skamme seg og ikke vise seg på lange tider.

Jeg håper Stortinget i sin samling om tre uker ikke begynner å bite negler. Nå må våre styrende stå rakrygget og begynne å vise hva de er valgt av folket for. Det er alvor nå. Det må vises i handling at man kan si stopp til den prisgaloppen som noen har tillatt å kaste deler av befolkningen ut i.

Var det noen som snakket om mistillitsforslag? Var det noen som vil kaste nåværende regjering? Var det noen som snakket om riksrett for misligholdt forvaltning?

Jeg er sikker på at det kan gjøres bedre politisk håndverk enn den neglebitingen og alle unnskyldningene som serveres på glorete sølvfat til deg og meg akkurat nå. Og jeg spør: Hva er det dere er så redde for? Hva er det dere ikke tør å la den norske befolkningen få vite?

Nei, Støre vant ikke noe som helst i partilederdebatten i Arendal. Han bare brysket seg. Slikt gir ikke tillit. Tvert imot.

