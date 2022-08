Ikke bruk ONS til å grønnvaske fossile energikilder!

DEBATT: I Stavanger nærmer ONS seg, som ikke er oljemesse lenger, men energimesse. Likevel får fossilselskapene reklamere for sine produkter, og fremstille fossile brensler som akseptabelt, normalt og til og med uunngåelig.

Vi som er voksne i dag må ta belastningen med å gjennomføre omstillingen, og ikke skyve et raskt voksende problem over på yngre generasjoner. Vår industri og vårt arbeidsliv må ikke bli låst fast i gårsdagens løsninger.

Debattinnlegg

Silvia Kriz Leder, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Sør Rogaland

Årets ONS har en rekke spennende programposter som handler om at å fortsette vårt høye forbruk av fossile brensler truer muligheten for å nå Paris-målet og bremse klimaendringene. Det truer derved mange menneskers liv og helse. I rapporten «Når en svart bransje grønnvaskes», lansert under Arendalsuka, krever Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) at reklame for denne type produkter utstyres med en advarsel om skadevirkningene. Det er villedende å stadig referere til miljøet, klimaet, det grønne skiftet og til påståtte samfunnsmessige fordeler av fortsatt satsing på fossile energibærere. Det er grønnvasking.

Det blir ikke lett

Vi hevder ikke at utfasing av fossile brensler vil bli lett å gjennomføre. Russlands brutale angrep på Ukraina gjør at vi i en overgangsfase må produsere så mye gass til Europa som vi klarer. Men vi må se lenger enn den akutte krisen og fremme raskest mulig omstilling til fornybar energi. Vi som er voksne i dag må ta belastningen med å gjennomføre omstillingen, og ikke skyve et raskt voksende problem over på yngre generasjoner. Vår industri og vårt arbeidsliv må ikke bli låst fast i gårsdagens løsninger.

Derfor setter BKA følgende krav til regjeringen: Mens vi venter på at det blir innført forbud mot alle former for fossil reklame, ber BKA regjeringen om å innføre et påbud om at enhver reklame for fossile produkter må ledsages av en advarsel mot skadevirkningene for helse, miljø og klima. BKA fraråder at sivilsamfunnsorganisasjoner, kulturinstitusjoner og idrettsbevegelse tar imot sponsorpenger fra fossilselskaper.

Mellomløsning, ikke løsning

BKA ser at avbøtende tiltak som karbonfangst- og lagring, har en rolle å spille i det grønne skiftet. Vi vil likevel fraråde at dette fremstilles som løsning på klimakrisen. Hovedinnsatsen må konsentreres om fornybar energi og energisparing. BKA ber regjeringen gjennom sitt eierskap i Equinor å sørge for at: 75 % av selskapets investeringer i 2030 er innenfor fornybar-området. 10 prosent av alle inntekter settes av til tap og skade fra fossil energi fra 2023. Summen utbetales årlig til FNs klimafond. Equinor kaller sitt store sponsorprogram for Morgendagens helter. De virkelige morgendagens helter er de som tør å gå foran i det grønne skiftet. Vi håper ONS virkelig vil bane vei for nye løsninger på energiforsyning. Verden trenger ikke mer olje, den trenger energi som ikke ødelegger klima og natur. Ikke la ONS bli brukt til grønnvasking av fossile brensler.

