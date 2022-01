Rettferdig behandling av alle barnevernssaker

DEBATT: Aftenbladet har i en serie artikler satt søkelys på saken til «Nora». I en nylig avsagt dom ble Stavanger kommune pålagt å betale henne 1,7 millioner kroner fordi barnevernet ikke grep inn og fikk henne bort fra foreldrene i tidlige barneår.

– Det er trist at partiene i «en samlet opposisjon» ser ut til å ville slå politisk mynt på en vond sak som dette. For saker som dette er uendelig mye større enn partipolitikk, skriver Dag Mossige og Ine Haver.

Debattinnlegg

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Ap

Ine Haver Stavanger Arbeiderparti

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er en sak som berører oss alle. Det gjør vondt å lese om «Noras» vanskelige barndom.

Gruppelederne i mindretallet i Stavanger skriver i et felles debattinnlegg publisert i Stavanger Aftenblad søndag 16. januar følgende:

«Det er vår jobb som politikere å sørge for at innbyggere har et godt velferdstilbud, at barna i kommunen vår får en god oppvekst og de beste muligheter for et godt liv».

Ingen ansvarlige politikere vil være uenig i dette. Uavhengig av om man er en del av det politiske flertall eller mindretall mens rettssystemet behandler «Noras» sak. Ingen ansvarlige politikere vil avvise at det er viktig å se enkeltmennesket når systemet svikter.

Vi som politikere kan ikke sette oss over kravene i lovverket. Vi må sikre rettferdig behandling av alle saker.

Fortjener beklagelser

Vi vet at det koster å stå i krevende erstatningssaker for dem det gjelder. Alle innbyggere som opplever at de har fått for dårlig oppfølging av kommunen fortjener naturligvis både beklagelser og unnskyldninger fra fellesskapet.

Det er likevel trist at partiene i «en samlet opposisjon», som de skriver, ser ut til å ville slå politisk mynt på en vond sak som dette. For saker som dette er uendelig mye større enn partipolitikk. Det er dessverre ikke første gang vi som kommune opplever at barn og unge voksne ikke har fått god nok bistand fra hjelpeapparatet. De siste årene har det vært flere saker, uavhengig av hvem som har sittet med den politiske makten i kommunen. Og vi må aldri komme dit at politisk vinning blir viktigere enn menneskene disse sakene handler om.

Les også Store, sterke kommunen

Viktig å følge lovregler

Vi vet at barneverntjenesten har et av samfunnets mest krevende mandat. Som oftest går det bra, men noen ganger kan det dessverre også gå forferdelig galt. Da er det viktig å rette opp i de feilene som er gjort. Det er viktig å sørge for at de det gjelder får en rettferdig og human behandling. Og det er viktig å følge lovregler.

Vi som politikere kan ikke sette oss over kravene i lovverket. Vi må sikre rettferdig behandling av alle saker. Da må vi også forholde oss til objektive holdepunkter etter lovens forstand. For å sikre likebehandling av lignende saker som den «Nora» står i, er det viktig å avklare juridiske spørsmål som senere kan dukke opp også i andre saker.

Slik kan vi forhåpentligvis unngå langvarige rettsprosesser i kjølvannet av eventuelle nye søknader om erstatning.

Ordningen for erstatning/oppreisning for tapt barndom ble avviklet da forrige flertall styrte i 2017. Uten en nasjonal ordning på plass var Stavanger igjen uten en ordning for å ivareta det som uten tvil er av samfunnets vanskeligste og mest komplekse saker.

Ønsker nasjonal ordning

Vi tror det beste hadde vært om det ble etablert en nasjonal ordning som i fremtiden kan sikre god og lik behandling for mennesker som har opplevd omsorgssvikt fra landets kommuner. Derfor har vi ved flere anledninger tatt til orde både for nasjonale og evt. regionale oppreisningsordninger, slik vår daværende gruppeleder Kari Nessa Nordtuns foreslo i 2018.

Hvilken kommune man tilfeldigvis vokste opp i, bor i, skal ikke ha noe å si for om man får erstatning eller ikke. Det skal ikke være slik at sjansene til å få en erstatning er mindre om man bor i en kommune med dårlig økonomi.

For Arbeiderpartiet handler dette om enkeltmenneskene, men også om at tidligere barnevernsbarn har krav på rettferdig og lik behandling.