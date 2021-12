Feil fra kontrollutvalgslederen i Sandnes

I Aftenbladet 3. desember skriver leder av kontrollutvalget i Sandnes, Lisbeth von Erpecom Vikse (H), om det økonomiske handlingsrommet til kontrollutvalget i kommunen.

«Det er ganske bekymringsfullt at lederen av kontrollutvalget skriver et innlegg som er basert på feilaktig informasjon», skriver Arne Buchholdt Espedal.

Arne Buchholdt Espedal Nestleder, kommunestyregruppa, Sandnes Ap

Det er først og fremst behov for å presisere at kontrollutvalget er kommunestyret sitt organ for å gjennomføre kontroll, de rapporterer direkte til kommunestyret.

Kontrollutvalget skal påse at lover og regler blir overholdt, og at kommunestyret sine vedtak blir fulgt. Det er ikke en kontroll av prioriteringer som gjøres politisk, men en kontroll av at kommunestyrets vedtak blir fulgt. God forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon kan gi gode bidrag til en bedre drift av kommunen, og ikke minst gi tillit til at kommunen drives etter regelverket og de føringer som gis av kommunestyret. Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy for å få dette gjort på en god og effektiv måte.

Jeg er usikker på om det er verst om kontrollutvalgslederen har lest forslaget feil eller bevisst feilinformerer.

Måtte tilpasse utgiftene

I sitt innlegg viser von Erpecom Vikse til at kommunestyret i forbindelse med økonomiplanen for 2021-2024 valgte å redusere bevilgningen til kontrollutvalget noe. Det er da viktig å ha med seg at kontrollutvalget langt fra var de eneste som fikk redusert omfanget av budsjettet sitt. I fjor var vi midt i koronakrisen, og de økonomiske fremtidsutsiktene så ganske mørke ut. Det var derfor nødvendig å tilpasse utgiftene til de inntektene kommunen hadde. Når områder som helse og skole måtte spare, så flertallet i kommunestyret det som naturlig at man også sparte på administrasjon og kontroll.

Videre påstår Høyre-representanten at: «også i år har den politiske ledelsen bestemt at det skal kuttes med kr 350.000.» Dette er feil, for det første er ikke budsjettet for neste år endelig vedtatt, og for det andre har flertallet i kommunestyret tenkt å vedta forslaget fra kontrollutvalget. Vi kommer altså til å vedta det von Erpecom Vikse og kontrollutvalget selv har foreslått, noe som innebærer en økning på 367.000 kroner til neste år.

Forvente korrekt informasjon

Det er ganske bekymringsfullt at lederen av kontrollutvalget skriver et innlegg som er basert på feilaktig informasjon. Jeg er usikker på om det er verst om kontrollutvalgslederen har lest forslaget feil eller bevisst feilinformerer.

Kommunestyret legger mye ansvar for kontroll og revisjon av kommunen på kontrollutvalget, da må også kommunestyret forvente presis og korrekt informasjon fra lederen.

