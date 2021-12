Fylkeskommunen bør samarbeide med Kåkånomics

DEBATT: Vårt forslag er at fylkeskommunen og Kåkånomics setter seg ned og ser hvordan de kan få til et samarbeid som sikrer at elever i den videregående skolen i nærområdet får muligheten til å delta under festivalen.

Fra åpningen av Kåkånomics i år. Professor Victor Norman (bildet) fikk Kåkånomics-prisen 2021.

Debattinnlegg

Mathias Renberg Fylkesformann i Rogaland FpU

Vi vokser alle opp i familier med forskjellig kunnskapsnivå og ulik kompetanse. Et av formålene med skolen er å utjevne noen av disse forskjellene slik at vi alle har en felles grunnkompetanse. Rogaland FpU ønsker flere tiltak for kompetanseheving i det norske skolesystemet.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjennomført en studie som i 2019 konkluderte med at økonomisk ulikhet går i arv. Dersom man ikke lærer viktigheten av å spare, styre økonomien sin og elementære økonomiske begreper som rente, egenkapital og forbrukslån, kan konsekvensene, både for den enkelte og for samfunnet, bli enorme. Målet må være at tv-programmet «Luksusfellen» tas av plakaten fordi det ikke finnes flere deltakere.

Under årets Kåkånomics, som jeg selv var heldig av å være publikum på, var det vanskelig å ikke tenke tanken på hvorfor vi ikke har mer av dette i skolen. Samtidig vet vi at det ikke er mangel på gode tiltak som «bør inn i skolen».

I Stavanger har vi Nordens største økonomifestival rett utenfor dørene. En gang i året gjøres sentrumskjernen om til et festivalområde og det avholdes ca. hundre forskjellige arrangementer i løpet av fire dager. Vårt forslag er at fylkeskommunen og Kåkånomics setter seg ned og ser hvordan de kan få til et samarbeid som sikrer at elever i den videregående skolen i nærområdet får muligheten til å delta under festivalen.

Rogaland FpU skal ikke legge oss bort i hvordan lærerne organiserer undervisningen sin, men én idé kan jo være at elevene som har vært på et arrangement, får i oppgave å presentere det de har lært for resten av klassen.

Oppfordringen er gitt. Her er det bare å sette seg ned og ta et møte!

