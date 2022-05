Psykisk uhelse blant unge øker, men hva gjør regjeringen?

DEBATT: Den mentale helsen blant unge i Norge blir bare dårligere og dårligere, samtidig blir den psykiske helsehjelpen tregere og tregere. Varsellampene blinker blodig rødt, men Arbeiderpartiet er fargeblinde.

Unge ønsker ikke å dø, men vi orker ikke å leve heller. Vi ber ikke om hjelp, vel vitende om at ventelistene er lange. Du får nærmest ikke hjelp før du planlegger å dø.

Alva Helena Porter Ramse Styremedlem i Lyngdal KrFU

De to siste årene har politikerne visst at statistikken på psykisk uhelse hos unge ville bli høyere enn noen gang, og at det ville bli nødt til å sette inn nødvendige tiltak for å hjelpe oss unge. Likevel er det ikke satt inn noen tiltak, selv ikke etter to år med en pandemi og isolasjon. Unges psykiske helse blir nedprioritert og glemt gang på gang, og nå er vi lei.

Vi vil ikke dø, vi vil ha hjelp!

Fremtidens generasjon roper om hjelp, men regjeringen lytter ikke. Det er trist å se at Arbeiderpartiet ikke tar unges psykiske helse på alvor. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har 1 av 5 studenter hatt selvmordstanker under pandemien. I den samme undersøkelsen fant de også ut at andelen studenter som sliter med høyt nivå av psykiske plager har økt fra hver sjette i 2010, til nesten halvparten i 2021. Nå har vi fått svar, statistikken har økt, men det har ikke den psykiske helsehjelpen.

Unge ønsker ikke å dø, men vi orker ikke å leve heller. Vi ber ikke om hjelp, vel vitende om at ventelistene er lange. Du får nærmest ikke hjelp før du planlegger å dø. Brekker man en arm, drar man til legevakta. Har du tannverk, drar du til tannlegen. Og har du fått en psykisk knekk, drar man til psykolog. Men hva gjør man når ventelistene er lange og hjelpen er dårlig? Det skal ikke trenge å ta mange måneder for å bli sett og hørt. Hva skal til for at unges psykiske helseplager skal bli tatt på alvor? Hvor mange flere må lide, og hvor mange flere må dø?

Ja, vi tenåringer liker å tenke at vi klarer oss på egen hånd. Vi lever i håpet om at selvstendighet vil komme til oss gjennom livet. Men dere vet bedre, dere vet at vi ikke er i nærheten av selvstendige. Det skal ikke være nødvendig å rope etter hjelp utallige ganger for å få det. Hvis psykisk helse og fysisk helse hadde blitt tatt like seriøst, hadde dette aldri vært et problem. Når ble det politikerne sin jobb å rangere hvilke helseplager som er viktigst? Med dagens system finner man unge under 18 år med psykiske lidelser nederst på Helse-Norge sin liste. Vi er fremtiden, og vi sliter. Det er på høy tid at det settes inn tiltak. Vi er lei av å bli glemt.

Psykolog på bygda også

Politikerne er nødt til å sette inn flere psykologer, ikke bare i byene, men også i bygder og på småplasser. Dette innebærer også flere studieplasser for psykologistudenter. Vi er nødt til å utdanne flere psykologer for fremtiden, det er for få plasser og for vanskelig å komme inn. Snittet på psykologistudiene er umenneskelig høye, det er urealistisk og unødvendig at man skal ha nærmere 6 i snitt for å bli psykolog. Hva har det å si om du er skolesmart, om de personlige egenskapene som skal til for å bli psykolog ikke er til stede? Hva hjelper det om man kan analysere nynorske dikt og løse algebra – regnestykker, om man ikke har ferdighetene som skal til for å bli en god psykolog? Det er de unge som blir taperne av dette feilende systemet. Arbeiderpartiet skylder oss ungdommer å oppfylle deres store løfter om å sette psykisk helse høyt. Nå e det på tide å lytte til fremtidens generasjon. VI trenger hjelp, og vi trenger det nå! Studentens helse og trivselsundersøkelse.

