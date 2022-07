Regjeringen sløser penger i en vanskelig tid – bygg heller ferdig sykehuset vårt!

NYTT SYKEHUS: I en vanskelig tid for mange, med sterk prisvekst og utfordringer for flere viktige samfunnsprosjekter, er regjeringen ikke sitt ansvar bevisst og bruker hundrevis av millioner på prosjekter som er viktige for ytterst få.

Byggingen av det nye sykehuset er i full gang, men det mangler penger.

Debattinnlegg

Aleksander Reinertsen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det nye sykehuset på Ullandhaug trenger etter alt å dømme friske milliarder for å sikre framdriften til de to byggetrinnene i prosjektet. Andre viktige prosjekter, som motorveiprosjektet mellom Mandal og Lyngdal, kan ikke videreføres uten at friske midler tilføres Nye Veier.

Midt i disse utfordringene vil regjeringen bruke hundrevis av millioner på å reversere kommunereformen. Et steg tilbake til noe som sikkert vil fungere fint – men endringer som koster og som resulterer i dyrere drift. I en vanskelig tid, der utstrakt pengebruk setter press på rentenivået, må regjeringen prioritere.

Det er forståelig at dette er en vanskelig oppgave – men regjeringen må da prioritere det som er viktig! Det bør bety å revurdere planer om å bruke millioner og milliarder på symboltiltak. Nå er det krig i Europa. Inflasjonen er høy. Tidene forandrer seg og flere av regjeringens ambisjoner, som de anså som gode høsten 2021, vil være fryktelig dårlige prioriteringer i situasjonen vi nå står i.

Man kan like eller ikke like forrige regjerings kommunereform, men å bruke masse penger på å få oss tilbake til gammel struktur er uansvarlig. Når man i tillegg lokalt er vitne til mageplaskene i prosessen med gamle Forsand kommune, samtidig som regjeringen vurderer å splitte opp Kristiansand kommune, ser man i beste fall to prosesser som er en sløsing av tid, krefter og penger for fellesskapet.

I verste fall vil politisk hestehandel og ønsket om å tilfredsstille lokale partifeller i tillegg føre til alvorlig forskjellsbehandling. Regjeringen har uforskyldt kommet i en vanskelig situasjon. Følger av krig og pandemi har bidratt til den høye inflasjonen vi nå ser.

Regjeringen må holde igjen på pengebruken, men tviholder på dyre, ideologiske symbolsaker. Helse og infrastruktur blir skadelidende. Vi trenger en ansvarlig regjering som prioriterer det som faktisk er viktig – av hensyn til rentenivået, nyttige prosjekter og til syvende og sist befolkningen.

Hvis regjeringen ikke er sitt ansvar bevisst må fellesskapet betale for ufornuftige planer mens viktige prosjekter settes på vent. I verste fall dukker det opp en ekstraregning for regjeringens ideologiske symbolsaker. Den regningen vil det være "vanlige folk" sin tur til å betale – i form av stadig høyere renter.