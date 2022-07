Å sykle seg til fant? Slett ikke!

Stian E. Lobben Fastlege, Nytorget Legesenter

Sentraltyremedlem i FpU Mathias Renberg skriver om sykkelstamvegen Aftenbladet 26.07.22. Han etterlyser «bedre saksutredninger og bedre kvalitetssjekkede planer» som grunnlag for politikernes vedtak i store prosjekter og skriver at han synes sykkelstamvegen er altfor dyr.

Jeg er helt enig i at gode utredninger og kvalitetssikrede planer bør ligge til grunn for store investeringer som sykkelstamvegen. For at de skal være nyttige, er det imidlertid en forutsetning at de blir lest. Av politikerne.

Et eksempel på et godt forsøk på å estimere samfunnsøkonomisk effekt av sykkelstamvegen er denne rapporten fra transportøkonomisk institutt: (Flügel & Madslien, 2017). Hvis Renberg er interessert, kan han lese den og finne ut at de 13 kilometerne med sykkelekspressveg er beregnet å gi en netto nytte på over 13 ganger kostnaden. Det er riktignok basert på 2017 tall, men tross budsjettsprekk tilsier analysen at prosjektet fortsatt er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er for øvrig ganske gjengs for investeringer i sykkelinfrastruktur. Sykkelvei er blant de aller mest lønnsomme samferdselsinvesteringene vi kan gjøre. En viktig grunn til det er at vi i Norge bruker uendelig mye penger på behandling og reparasjon av livsstilssykdommer som skyldes fysisk inaktivitet. 70-80 prosent av den norske befolkningen er fysisk inaktive. Litt flere jobbsyklister, sågar med elsykkel, vil derfor raskt gi enorme økonomiske gevinster på grunn av helseregnskapet. I tillegg kommer det at trafikkavvikling på sykkel er både arealeffektivt og miljøvennlig.