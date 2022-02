Nå skal god dyrevelferd lønne seg

DEBATT: Selv om vi har strenge krav til dyrevelferd i Norge, er det fortsatt dyr som lider, krav som ikke følges opp og standarder som er for lave.

«Mangelfulle levekår, med lite bevegelsesfrihet og mangel på naturlig aktivitet, er kilde til sykdom og atferdsforstyrrelser hos såkalte produksjonsdyr som gris og høns», skriver Mette Vabø.

Debattinnlegg

Mette Vabø Gruppeleder, Stavanger Venstre

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Venstre har fått gjennomslag for fortgang i arbeidet med ei melding om dyrevelferd på Stortinget. Det skal lønne seg å ta vare på dyra sine.

Norsk landbruk har lenge vært i positiv utvikling. Siden 2013 har antibiotikabruken falt med ti prosent. Både bønder og politikere har tatt ansvar for å bedre dyrevelferden på en rekke områder. Etter initiativ fra Venstre er det innført dyrepoliti i alle landets politidistrikt og pelsdyrnæringen er vedtatt lagt ned.

Det er på tide å få til et positivt skifte for dyra og bøndene.

Skal være best

Men ambisjonene må være enda høyere. Norsk landbruk bør og skal være best i verden på dyrevelferd. Derfor foreslo Venstre en tiltakspakke for å bedre dyrevelferden i landbruket. Etter å ha vært behandlet i næringskomitéen på Stortinget, er det flertall for flere av forslagene.

Les også Mat­tilsynet fant regel­brudd i over halv­parten av dyre­holdene de besøkte

Det haster spesielt å bedre dyrevelferden for gris og fjærkre. I fjor fant Mattilsynet brudd på regelverket i over halvparten av tilsynene hos svineprodusenter.

Mangelfulle levekår, med lite bevegelsesfrihet og mangel på naturlig aktivitet, er kilde til sykdom og atferdsforstyrrelser hos såkalte produksjonsdyr som gris og høns. Det er dårlig for dyr, landbruksnæringa og forbrukerne.

Nå er det flertall for å gi regjeringen en «straksordre» om å se på dyrevelferden hos svineprodusenter, uten å vente på stortingsmeldinga i 2023. Vi skal også finne alternativer til kverning av hanekyllinger, slik at vi kan forby dagens praksis.

På grensen til trenering

Det er tjue år siden sist dyrevelferdsmelding. Etter at Venstre før jul foreslo en ny melding, kom regjeringen på banen og lovet å levere i 2024. Det ville vært på grensen til trenering. Vi krever at den leveres minst ett år tidligere, og har fått med oss alle unntatt Ap og Sp på det.

Samtidig arbeides det nå med en dyrevelferdsplan i Stavanger kommune etter initiativ fra Venstre i 2019. Planen har vært gjennom mange runder i Utvalg for Miljø og utbygging og nå håper vi den nærmer seg en fullgod plan som kan sørge for en bedre dyrevelferd for alle dyr i kommunen vår. For oss i Venstre er det viktig at kommunen samarbeider godt med de ulike frivillige organisasjonene for å sikre et så godt dyrevelferd som mulig for produksjonsdyr, kjæledyr og ville dyr. Dette innebærer også at dyrevernsorganisasjoner må få økonomisk støtte av kommunen til sitt arbeid.

Det er på tide å få til et positivt skifte for dyra og bøndene. I et system med stadige krav til effektivisering og prispress, kan det ikke bare være opp til bøndene å lage systemer som tar vare på dyra. Nå er det flertall for å se på hvordan produksjonstilskuddet i landbruket kan belønne god dyrevelferd. De aller fleste bønder behandler dyra sine med respekten de fortjener, og framover vil det merkes på bunnlinja hvis dyrene dine har det bra.

Merkeordning

Dyrevelferdsmeldinga er også godt nytt for forbrukerne: Når du står i matbutikken og skal vurdere to alternativer kjøtt, melk eller egg opp mot hverandre, er det vanskelig å vite hvilket produkt som har best dyrevelferd. Nå skal man se på en merkeordning for dette. Det vil gjøre hverdagen enklere for deg, meg, og bønder med god dyrevelferd.

Dyr har egenverdi, og vi som mennesker har et moralsk ansvar for å sikre dyrs rettigheter og ivaretakelse av deres velferd. Derfor trengs både den nasjonale meldingen om dyrevelferd og dyrevelferdsplanen i Stavanger kommune.