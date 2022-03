Aftenbladets omtale av rike mennesker er ofte endimensjonal

Aftenbladet har ved flere anledninger omtalt personer som forvalter egen formue og vist hvor godt de har gjort det på pengefronten. Jeg blir litt usikker på om Aftenbladets journalistikk yter de omtalte rettferdighet.

Innsenderen mener avisen ofte ikke yter rike mennesker, her representert ved investor Harald Espedal, rettferdighet.

Debattinnlegg

Hans K. Stenby Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

DEBATT: Sist nå var det Harald Espedal og «vennefondet» som tydeligvis forvalter store pengeverdier, og slik sett også har stor makt. Avisens omtale er jo ingen høyverdig journalistikk. Bildet vi kan sitte igjen med er at dette er en gruppe mennesker som utelukkende konsentrerer seg om egen rikdom og det å få pengene til å yngle ved spekulasjon og papirflytting for egen vinnings skyld.

Det er kanskje rett, men kan jo også være galt. Bak personer og gruppers plassering av penger kan det ligge et helt annet og bredere engasjement.

Det kan være et uttrykk for at de ønsker å skape verdier for samfunnet – skape arbeidsplasser, støtte ideer og utviklingsarbeid med risikokapital, eller bidra til det grønne skiftet.

I liten grad plasseres pengene i eiendom, men heller i prosjekter eller bedrifter hvor verdier skapes – pengene «arbeider» som det heter. Hvorfor er ikke Aftenbladet opptatt av slik problemstillinger? God journalistikk vil være å undersøke dette, og kanskje vise for andre at vi har mange personer med penger som også tar samfunnsansvar – skaper arbeidsplasser og går foran i det grønne skiftet.