DEBATT: I Strand er samtlige politiske parti i alle fall enige om én ting: Et ønske om at gamle Forsand løsrives fra Sandnes kommune og går inn i Strand kommune.

«Lysebotn har faktisk mer tilknytning til Sirdal enn til Strand», skriver de ni innbyggerne i Lysebotn.

Innlegget er skrevet av Berit Tangen, Svein Gitle Tangen, Sigve Fosmark, Terje Ramsnes, Tanja Eike, Olav Haugan, Mattias Myrsel, Aud Eli Lyse og Kjell J. Lyse, dvs. samtlige fastboende i Lysebotn

Men ærlig talt, Strand, det er vel ikke de cirka 1000 innbyggerne på Forsand som er så attraktive. Snarere er det lille Lysebotn, hvor det er to kraftverk med årlig produksjon på 1800 GWh. Med økte inntekter fra disse kan Strand raust tilby innbyggerne å kutte eiendomsskatten.

Lysebotn har alltid vært en utkant. Vi var en utkant i Forsand kommune, vi er en utkant i Sandnes kommune i dag, og vil bli en utkant hvis vi må inn i Strand.

Dessverre er det ikke mange innbyggere igjen. Etter at Lyse Energi automatiserte og sentraliserte styring av anleggene til Tronsholen, gikk innbyggertallet ned fra cirka 80–90 på 1980-tallet til at vi nå er ni pesoner – 9 – igjen i dalen. Så selv om vi er 100 prosent enige, så har vi en veldig liten tunge på vektskåla hvis det kommer til folkeavstemning.

God erfaring med Sandnes

Lysebotn-samfunnet har ingen tilknytning til Jørpeland. Hurtigferja vår går til Lauvvik i Sandnes kommune, og i Sandnes har vi vår fastlege, tannlege og handel. Vi har prøvd tilværelsen i nye Sandnes kommune i snart to år nå, og så langt er det ingenting å sette fingeren på. Kommunen har en god nettside for innrapportering av feil eller mangler på infrastruktur, og rapporteringer har blitt fulgt raskt opp.

Sandnes har vyer for satsing av turistnæringen i Lysefjorden og Lysebotn. Kommunen har pondus til å kunne ta imot den økende tilstrømming av turister. Vi er redd for at Strand vil bli for puslete i så henseende. De vil ha nok med å prøve å kanalisere Preikestolturistene gjennom Jørpeland.

Aksjonsgruppa for innlemming i Strand har trykt opp og raust spredd ut pamfletter med henstilling om at innbyggerne må stemme for Strand. For oss i Lysebotn har det ingen betydning. Vi vet hvor vi vil høre hjemme: i Sandnes.

Lysebotn har faktisk mer tilknytning til Sirdal enn til Strand. Mellom oss har vi i alle fall en sommervei. Og skulle så galt bli at vi måtte forlate Sandnes til fordel for Strand, så vil kanskje innbyggerne i Lysebotn vurdere en søknad om grensejustering inn i Sirdal kommune.

Kunne Kolabygda få bli med i Strand med 50 prosent tilslutning, så må vel Lysebotn få bli med i Sirdal det med 100 prosent.

Så Sirdal, – er dere klar for oss?