Vi bør få en minnelund for ofrene etter hekseprosessene i byen

I en kronikk Stavanger Aftenblad den 13 september foreslår Anne Tove Austbø og Hans Eyvind Næss på vegne av Byhistorisk Forening Stavanger å minnes de, flest kvinner – som ble beskyldt for trolldom og hekseri – og brent til døde på 1600 tallet. Jeg synes det er en god og riktig tanke

I dag må vi forestille oss et bysamfunn som for eksempel Stavanger som tidvis var «forgiftet» med bakvaskelser, usanne beskyldninger, mistanker, sladder og rykter når enkeltmennesker ble stemplet som «trollfolk»

Erling Sømme Kielland Randaberg

Mange mennesker ble henrettet med ild for meningsløs overtro på 1600- tallet. Hekseprosessene er en sort del i Stavanger sin byhistorie. Pavene, reformerte kirker og statlige myndigheter innledet på 14–1500 tallet hekseprosessene. Med bisarre og i dag for oss meningsløse forestillinger om mennesker som ved hjelp av magi, og kontakt med djevelen kunne skade andre og kristen tro.

Norge var ett av de europeiske landene hvor stat og myndigheter tok dette synet mest på alvor. Og forfølgelsen sluttet med at ca. 300 personer – omtrent 75 prosent kvinner-ble halshugget eller endte livet på oppsatte bål i vårt land. Slik skulle makten djevelen hadde hatt over de drepte utslettes, og kanskje også dempe oppførselen hos andre som også kunne komme under mistanke som trollfolk.

En heksegryte av sladder

Svart magi ble knyttet til heksenes virksomhet. De ble betegnet som kriminelle og farlige forbrytere som kastet trolldom på mennesker og kanskje ble årsak til deres død. Selv påvirkning av været kunne være et tiltalepunkt. Og nektet de for anklagene, ble ofte tortur tatt i bruk for å få tilståelser.

Myndighetenes nådeløse forfølgelse av mennesker som ble beskyldt for kontakt med djevelen, var ikke den eneste gruppen som ofte kom i søkelyset. Den gjaldt også de såkalte hvite signere – personer som utførte helbredelse og kanskje fremstilte egne medisiner til hjelp for andre. Dette ble også oppfattet som magi – og igjen knyttet til ikke-menneskelige egenskaper som førte mange uskyldige mennesker til retten, og kanskje til med dom og død.

I dag må vi forestille oss et bysamfunn som for eksempel Stavanger – og andre byer som tidvis var «forgiftet» med bakvaskelser, usanne beskyldninger, mistanker, sladder og rykter når enkeltmennesker ble stemplet som «trollfolk», eller hadde påståtte magiske egenskaper. Det kunne starte med en nabo som beskyldte en annen for uforklarlig oppførsel og meninger.

Kanskje var bare en kort setning som av tilhøreren ble oppfattet som en hentydning til okkulte makter, alt som skulle til før rykter og sladder spredte seg i bysamfunnet – og til sist nådde myndighetenes ører. Og kanskje innledet en hekseprosess.

Flere brent på bål

Stavanger var den norske by der flest ble dømt til døden og henrettet for hekseri og trollkunster på 1600 tallet. Av disse var to menn og ti kvinner. De fleste ble brent levende på et høyt oppreist bål i Sandviken ved Bjergsted.

Disse var: Singli-Karen, 1608

Anne Madsdatter, 1609

Johanne Pedersdatter, 1622

Nils Skabo, 1627

Maren Povelsdatter (kone) 1627

Karen Svensdatter, 1629

Jon Smed, 1633

Anne Kristensdatter, 1633

Aslaug Eriksdatter, 1633

Klug Anne, 1662

Trog- Astrid, 1662

Birgitte Tolleivsdatter, 1664

Hekseforfølgelsene på 1600 -tallet er et sort kapitel i mange norske byer sin fortid – inklusiv Stavanger. Mange steder er det nå derfor reist minnesteiner eller statuer for å vitne om denne utilgivelige uretten og skjebnen som rammet disse uskyldige menneskene.

Heller ikke Stavanger må la dette triste kapitel i byhistorien forbli glemt. Og jeg gjentar gjerne henstillingen fra Byhistorisk Forening om å skape en minnelund i Sandviken, på stedet der henrettelsene skjedde.