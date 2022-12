Nettskoletilbud skal gjelde elever med både fysisk og psykisk sykdom

DEBATT: En anonym mor setter i Aftenbladet 8. desember sterke ord på utfordringene hennes sønn har med skolevegring på videregående skole i Rogaland. Vi setter stor pris på at hun deler deres situasjonen.

En av Høyres viktigste saker innen videregående opplæring er at flest mulig elever fullfører, slik at ingen skal havne utenfor arbeidslivet på grunn av manglende utdanning.

Bjørn Sæstad Rogaland Høyres utdanningsfraksjon

Inger Merethe Bjerkreim Rogaland Høyres utdanningsfraksjon

Ragnvald Nilsen Rogaland Høyres utdanningsfraksjon

Kenneth Austrått Rogaland Høyres utdanningsfraksjon

Hun avslutter innlegget med følgende spørsmål: «Hva tenker politikerne når de diskriminerer psykisk syke i forhold til somatisk syke når det gjelder muligheten for å inkluderes i Rogaland fylkeskommune sin nettskole?»

Svaret på spørsmålet er ganske enkelt. Vi er ikke kjent med at det prinsipielt skilles mellom somatisk og psykisk sykdom blant de som tilbys nettskole. Utgangspunktet er at vi er syke, enten fysisk eller psykisk.

Opplæringsloven og forarbeidene tar, så langt vi kan se, utgangspunkt i langvarig sykdom for vurdering om rett til opplæring på annet sted enn skolen. Videre likestilte Folkehelsemeldingen, som ble vedtatt i 2015, fysisk og psykisk sykdom. Opplæringsloven skiller ikke på om sykdommen er somatisk eller psykisk, så lenge den er langvarig. Nettskolen som omtales i innlegget ansees som spesialundervisning, og baserer seg på sakkyndig vurdering av PPT

Vi kjenner, som nevnt, ikke til at det er et slikt skille i hvem som tilbys spesialundervisning gjennom nettskole. Det er viktig at den tilrettelagte undervisningen treffer de som trenger det. Høyre vil derfor ta opp denne saken i neste opplæringsutvalg i Rogaland fylkeskommune.